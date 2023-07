Tacconi: il messaggio dall’ospedale commuove tutti

Ogni volta che l’ex portierone bianconero fa sentire la sua voce l’emozione sale tra i tifosi della Juventus

Sono passati esattamente 100 anni da quando Edoardo Agnelli ha fatto entrare la Juventus nella sua famiglia e in quella, un po’ più grande, della FIAT.

Edoardo Agnelli, padre di Gianni, l’Avvocato e di Umberto, il dottore e nonno di Andrea, l’ultimo della famiglia a ricoprire il ruolo di presidente della Juventus, esattamente il medesimo ricoperto, nei decenni precedenti, da suo padre, da suo zio e da suo nonno. E’ il giorno dei ricordi, per tutti. Quelli tirati fuori da vecchi album di foto impolverati e quelli immagazzinati nell’hard disk di un computer o nella memoria di uno smartphone.

Ma per tutti i ricordi sono, rigorosamente, in bianco e nero. Quel giorno si sono levate infinite voci che hanno ripercorso la storia della Juventus in un baleno attraverso le loro parole, le loro sensazioni, le loro curiosità. In un attimo abbiamo riascoltato Platini, Zidane, Del Piero, Conte, Causio, Bettega e poi ancora Zoff, Gentile, Cabrini, quasi si ripetesse a memoria la formazione che ciascun tifoso si porta dentro.

Ed in mezzo a quel coro di voci, emozionante e struggente è arrivata la voce più emozionante e struggente.

Per i 1oo anni del matrimonio della famiglia Agnelli con la Juventus, vogliamo ricordare un’altra data: 23 aprile 2022. Un giorno come gli altri che avrebbe potuto, però, essere l’ultimo nella vita di Stefano Tacconi.

Tacconi, il messaggio che fa venire i brividi

Un’emorragia celebrale da aneurisma ha colpito l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana. Da 15 mesi combatte e da 15 mesi la sua straordinaria forza sta avendo la meglio sulla malattia. Suo figlio Andrea aggiorna periodicamente lo stato di salute del suo papà, rimasto nel cuore di tutti tifosi della Juventus. E ogni volta è sempre più bello leggere le sue parole, perché papà Stefano continua a migliorare.

Ma le parole più belle, toccanti, per certi versi struggenti, nel giorno del ricordo della famiglia Agnelli, sono arrivate proprio da Stefano Tacconi.

Il suo messaggio lo ha scritto dall’Ospedale della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: “Ogni giorno faccio riabilitazione ed è dal mondo Juve che ho imparato a non mollare mai“. Facile immaginare l’effetto cha tali parole hanno fatto sugli ex compagni e sui tifosi della Juve.

Nel giorno che celebra il grande amore della famiglia Agnelli per la Juventus la dichiarazione d’amore per la Juventus, racchiusa nelle parole di Stefano Tacconi, rappresentano l’apice e la sintesi della juventinità.

“Grazie Stefano, ancora oggi l’UNICO portiere ad aver vinto le 5 competizioni UEFA per club. Con la Juventus!”.