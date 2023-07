Juventus fuori dalle coppe: chi gioca la Conference al posto suo

La Juventus è fuori dalla Coppe europee. Ecco chi prende il posto della ‘Vecchia Signora’ in Conference League

Tutti i nodi vengono al pettine… Bianconero. A sette mesi dall’apertura del relativo fascicolo, l’Uefa ha emesso il suo verdetto: squalifica per un anno dalle competizioni europee e un’ammenda di 20 milioni di euro.

A emettere la sunnominata sentenza è stata la Prima Camera del CFCB dell’Uefa, presieduta da Sunil Gulati, per la violazione del quadro normativo e dell’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022, il settlement agreement, con il quale la Juventus si era impegnata a rientrare nei parametri del fair play finanziario entro il 2025.

L’ammenda verrà ridotta a 10 milioni di euro se i bilanci annuali della ‘Vecchia Signora’ per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per i club e la sostenibilità finanziaria UEFA.

Dunque, la Juventus non parteciperà alla prossima edizione della Conference League che si era conquistata nonostante i 10 punti di penalizzazione. Ma chi prenderà il posto dei bianconeri nelle terza delle competizioni Uefa?

Juventus fuori dalle Coppe: la Fiorentina gioca la Conference al posto suo

Ebbene, a prendere il posto dei bianconeri in Conference League è la Fiorentina che ha concluso lo scorso campionato all’ottavo posto, alle spalle della Juventus.

I viola hanno, quindi, l’opportunità per tentare di vincere la Conference League che è sfuggita loro lo scorso giugno per effetto del ko in finale contro il West Ham.

Se, dunque, i tifosi della Fiorentina gioiscono per il ‘ripescaggio’ in Conference League della loro squadra del cuore, i loro omologhi bianconeri masticano amaro.

Eppure, non sono pochi i tifosi juventini che guardano al ‘bicchiere mezzo pieno’. Infatti, poteva andare molto peggio alla Juventus.

I lavori dei giudici della Prima Camera del CFCB dell’Uefa, dovendo analizzare migliaia di pagine di documentazione, si sono protratti fino all’ultimo termine utile per far scattare la sanzione nella stagione che sta per cominciare e non in quella successiva.

In quest’ultimo caso la Juventus avrebbe rischiato di perdere un posto in una competizione ben più importante della Conference, cioè la Champions o l’Europa League.