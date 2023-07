Calciomercato, colpo brasiliano in Serie A: arriva dal Chelsea

I club di Serie A continuano a monitorare profili interessanti per la prossima stagione: assalto in casa Chelsea, la pazza idea

Sarà un mese di agosto infuocato per le squadre italiane che sono ancora concentrare per puntellare le rispettive rose. Contatto diretto in casa Chelsea per farlo arrivare il prima possibile in Serie A: il giovane brasiliano è pronto per sposare un progetto interessante in Italia.

Continuano le idee suggestive in Serie A. Il giovane brasiliano, classe 2004, Andrey Santos, sarebbe finito nel mirino di un club italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Vasco Da Gama, ha fatto il suo debutto in prima squadra all’età di 16 anni: il nazionale Under 20 è diventato anche il giovane marcatore della storia della compagine sudamericana. Il Chelsea subito ha anticipato le altre concorrenti facendolo firmare nel gennaio del 2023 lasciandolo fino al termine della stagione al Vasco da Gama realizzando nove gol. Centrocampista totale, il brasiliano può agire sia come mediano che in una posizione più avanzata: ora potrebbe sposare una nuova avventura volando in Italia.

Calciomercato, pazza idea Andrey Santos: arriva in Serie A

Un profilo davvero interessante pronto a sbarcare in Serie A. Nelle ultime ore è uscito a galla il suo profilo per rinforzare il centrocampo di una compagine italiana: la pazza idea per l’assalto decisivo in casa Chelsea. I Blues hanno sempre anticipato la concorrenza ingaggiando i migliori talenti in circolazione, ma ora potrebbe salutare subito andando via in prestito per farsi le ossa altrove.

Come svelato da Sky Sport, è proprio la Salernitana ad aver pensato a lui per rinforzare il centrocampo di Paulo Sousa. Il club campano cercherà così di convincere il Chelsea per lasciarlo partire, ma al momento sembra un’operazione molto difficile per l’elevato ingaggio del giovane sudamericano. Proprio nelle ultime stagioni a Salerno è esploso un altro brasiliano, Ederson, che ora è protagonista all’Atalanta sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini.

Ora la dirigenza granata ci proverà fino alla fine per arrivare così a strappare il sì decisivo per il trasferimento di Andrey Santos, considerato da sempre una giovane promessa del calcio internazionale. Negli ultimi mesi si è messo in luce anche con la Nazionale brasiliana Under 20 con un talento fuori dal comune: per la Salernitana sarebbe un colpo da novanta, ma al momento l’affare sembra più complicato del previsto.