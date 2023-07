Un filo al posto del costume: Eleonora Incardona piccante al sole

Eleonora Incardona e un costume striminzito che esalta il suo fisico davvero esplosivo: curve magnetiche per la showgirl sarda

Dopo una stagione vissuta da grande protagonista in tutti i sensi, Eleonora Incardona non si smentisce e si sta naturalmente confermando anche nei mesi estivi, che la stanno vedendo prendersi ancor più la scena sui social. La showgirl e modella siciliana è una delle bellezze del momento e i fan sono sempre più pazzi di lei.

Classe 1991, la ragusana si è consacrata di recente in maniera definitiva come uno dei personaggi al femminile più amati del mondo dello spettacolo. In particolar modo per quanto riguarda gli amanti dello sport, che tra la presenza al Giro d’Italia come madrina e quella nei principali stadi italiani e internazionali per i big match di campionato, Champions League e Coppa Italia, non si sono persi nessuna delle sue avventure.

Da sempre a sua volta grande appassionata, Eleonora vive ormai una vita al massimo e non passa mai inosservata. Ci prepariamo a vederla protagonista anche del rush finale del calciomercato, che ci racconterà in tv come ogni anno. Ma intanto, per lei c’è ancora la possibilità di godersi qualche momento di relax. E rivederla in costume da bagno, dopo gli scatti favolosi che ci ha regalato da Ibiza, è sempre una emozione indescrivibile.

Eleonora Incardona, una scollatura mai così ammiccante: lato A pazzesco, visione che manda in paradiso gli ammiratori

In questi giorni, Eleonora si trova in Puglia insieme ad alcune amiche. E ovviamente lascia il segno con post a ripetizione sul suo seguitissimo profilo Instagram (quasi 900 mila followers), con immagini che fanno sognare ad occhi aperti.

In particolare, questo primo piano è un capolavoro. Sorridente e spiritosa, con una linguaccia provocante verso i fan, Eleonora sfoggia una forma fisica perfetta, il bikini fatica a contenerne le forme prorompenti. Un lato A che ormai è inconfondibile, quello dell’ex cognata di Diletta Leotta, e che manco a dirlo raccoglie like e commenti entusiasti da parte di tutta la community. L’atmosfera torna rovente ancora una volta, di fronte al fascino e alla sensualità di Eleonora è davvero difficile rimanere indifferenti. Applausi a scena aperta e poco altro da aggiungere, visioni così seducenti vanno sempre sottolineate adeguatamente.