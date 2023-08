In barca col mini costume: Elisabetta Gregoraci è rovente

Fuga romantica e a tratti sexy per Elisabetta Gregoraci che è andata insieme al suo nuovo fidanzato in uno dei mari più belli del mondo

Quarant’anni superati e una seconda giovinezza alle porte per Elisabetta Gregoraci che, dopo essersi messa in mostra in televisione grazie al ruolo di valletta che diverse trasmissioni di punta decisero di assegnarle, sembra godere di una vita tutta nuova. Quando era giovanissima ha subito incontrato Flavio Briatore, un uomo in grado di farle girare la testa nonostante i diversi anni di differenza.

Dalla loro unione, durata una decina d’anni prima della separazione ufficiale, è nato anche il piccolo Nathan Falco. Primo e unico figlio della showgirl che ormai è entrato nel pieno dell’adolescenza e non ha più bisogno di avere la mamma particolarmente vicino. Anzi, per ammissione della stessa Gregoraci suo figlio si sente già un adulto e ha bisogno della sua indipendenza.

Per questo la conduttrice di Battiti Live, programma che quest’anno ha fatto man bassa di ascolti, non ha potuto far altro che tornare a godersi un po’ di tempo per sé in compagnia della sua nuova fiamma. Ora Elisabetta Gregoraci sembra nuovamente innamorata, al suo fianco c’è l’imprenditore Giulio Fratini. I due si sono conosciuti per caso in aeroporto e hanno deciso di scambiarsi i contatti social, oggi è circa un anno che stanno insieme.

Elisabetta Gregoraci va in vacanza: le foto in barca sono da urlo

Vacanze nella sempre bellissima Capri per Elisabetta Gregoraci e il suo nuovo fidanzato che per l’occasione ha anche ricoperto il ruolo di fotografo, perché chi vuole stare insieme ad una famosa influencer come lei deve sapere come ci si comporta con un obiettivo in mano. E, a quanto pare, Giulio Fratini è sembrato a suo agio in questa particolare veste. D’altronde il soggetto immortalato si presa molto bene a scatti sempre sensuali.

Insomma, è davvero difficile fare una foto ad Elisabetta Gregoraci senza rimanere ammaliati dal suo splendido fisico. Gambe chilometriche slanciate, bikini bianco come va di moda quest’anno e sorriso sempre smagliante per l’influencer che anche durante le vacanze estive ha voluto condividere alcuni momenti della sua quotidianità con i suoi circa 2 milioni di followers. Un po’ di meritato riposo anche per loro due che più passa il tempo e più sembrano essere attratti l’uno dall’altra.