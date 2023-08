Calciomercato Milan, nuovo colpo per Pioli: la genialata di Moncada

Il Milan vuole piazzare l’ennesimo colpo avvincente della sessione estiva di calciomercato. Arriva dall’Inghilterra, rinforzo decisivo

L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di allungare le alternative in panchina. In passato lo stesso Pioli ha fatto intendere di mettere a segno colpi per innalzare il tasso tecnico globale della rosa a sua disposizione. Solo così facendo è possibile arrivare a competere senza troppi problemi con le big d’Italia e d’Europa.

Il Milan vuole tornare a competere in Serie A sognando anche di arrivare fino in fondo in Champions League, proprio come nella passata stagione terminata anzitempo in semifinale contro l’Inter. Ora la compagine guidata da Stefano Pioli vuole riprovarci grazie ai numerosi acquisti arrivati a Milano in questa sessione di calciomercato davvero scoppiettante. Ma non sembra essere finita qua con tante trattative ancora intavolate dalla dirigenza rossonera per puntellare la rosa in qualche posizione di campo.

Calciomercato Milan, colpo in difesa: arriva dalla Premier

Saranno giorni intensi in casa Milan per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tante idee suggestive per il futuro dei rossoneri che sono diventati protagonisti indiscussi sul fronte calciomercato: ora Moncada vuole fare en plein per riscuotere sempre più successo. Dopo gli addi di Maldini e Massara, insieme al ds D’Ottavio è stato davvero capace di mettere su rinforzi di livello internazionale per far volare sempre più in alto Leao e compagni.

Il Milan vuole piazzare l’ennesimo colpo di questa sessione avvincente di calciomercato. Dopo l’addio di Matteo Gabbia, trasferitosi al Villarreal, la società rossonera è al lavoro per arrivare al quarto centrale da affidare a Stefano Pioli: come riportato da SportMediaset, dall’Inghilterra hanno parlato di un forte interessamento dei rossoneri per il giovane difensore, classe 2002, Andrew Omobamidele, che milita attualmente nel Norwich City. Ci sono già tanti club della Premier League sulle sue tracce: la sua valutazione è di circa 15 milioni di euro, ma il Milan ne offre la metà al momento.

I due club continueranno a trattare per trovare un accordo totale. L’affare potrebbe così concretizzarsi nelle prossime ore per trovare così un nuovo rinforzo da urlo per la retroguardia del Milan. In attesa della possibile cessione dell’esperto danese Kjaer, i rossoneri vorrebbero affidare all’allenatore Pioli un profilo interessante dal futuro roseo. A breve novità importanti per chiudere ancora i ritocchi per completare il quadro che sembra delinearsi magnificamente.