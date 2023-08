Svolta Mbappé: “Accetto subito!”

La clamorosa indiscrezione trova conferme: il futuro di Mbappé potrebbe cambiare dopo l’ok deciso all’offerta inattesa

In Francia le voci non si fermano, e c’è chi parla di un vero e proprio braccio di ferro, di una lotta fra Mbappé e Al-Khelaifi senza esclusione di colpi.

Fra indiscrezioni, offerte mai viste in arrivo dall’Arabia, e il pressing del Real Madrid, non mancano gli inserimenti di altri club. La sensazione, almeno al momento, è che un fattore ormai chiaro sia destinato a condizionare la trattativa. Se da un lato il Psg prova a mostrare i muscoli per evitare la cessione dell’attaccante, il contratto in scadenza non lascia sereni i parigini, costretti a trattare per evitare di perderlo a zero.

Tale eventualità rappresenterebbe un colpo durissimo per i francesi, oltre che un passo falso mai visto nel calcio a livello mondiale. Per questo motivo l’offerta in arrivo dall’Arabia, rispedita al mittente, sarebbe stata la soluzione migliore. Valanghe di soldi, la cessione ad un club che non è un diretto concorrente in Europa, e tanti milioni da reinvestire. Si fa sempre più spazio quindi un affare con il Real Madrid, che non è però l’unico club interessato al 24enne. L’ultima offerta infatti trova conferme, e potrebbe cambiare radicalmente una telenovela destinata a chiudersi forse in tempi brevi.

Proposti 200 milioni, il futuro di Mbappé può cambiare

Carlo Ancelotti lo aspetta, e medita di dar vita ad un’ultima stagione esaltante in salsa madrilena prima di volare in Brasile. L’addio di Benzema non è stato adeguatamente sostituito se non con l’innesto di Joselu, e il messaggio è chiaro. Anche il Real potrebbe però incassare una brutta notizia. Il Psg, secondo indiscrezioni in arrivo dalla Spagna che trovano conferme anche in altre nazioni, avrebbe incassato una proposta irrinunciabile. E in Francia sarebbero pronti ad accettare.

Il Liverpool, dopo alcuni sondaggi, avrebbe deciso di accelerare per Mbappé, presentando al Psg una proposta da 200 milioni di euro. Dalla Francia e dalla Spagna confermano la notizia, sottolineando che il club parigino avrebbe intenzione di accettare la proposta subito pur di non perdere a zero il calciatore e di accettare il passaggio al Real Madrid.

Da Liverpool avrebbero quindi intenzione di incassare il sì del Psg per poi convincere il calciatore, che non rifiuterebbe un passaggio in Premier League e diventerebbe il volto più importante insieme ad Haaland del miglior campionato al mondo. Il tempo quindi stringe, con le prossime ore che potrebbero essere decisive per la chiusura di una trattativa sempre più vicina all’epilogo in attesa di eventuali rilanci da Madrid, assolutamente da non escludere.