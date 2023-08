Piscina bollente: Elisa Isoardi lascia senza parole

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più apprezzate in Rai, si concede uno scatto decisamente insolito che appassiona i suoi fan su Instagram

La 40enne è pronta per una nuova stagione televisiva, rilassandosi così in vacanza e facendo il pieno delle energie. Cresce il numero dei sostenitori per una delle conduttrici sempre protagoniste nel piccolo schermo.

Era presente alla presentazione dei palinsesti Rai, non è un caso come le sia stata rinnovata la fiducia anche per la stagione 2023-24. Elisa Isoardi è ormai una certezza del servizio pubblico, la conduttrice sarà nuovamente da settembre in onda e lo farà mostrando tutta la sua classe e professionalità.

Nella prossima stagione in tv sarà alla conduzione di Linea Verde Live, un programma definito dalla stessa Isoardi come al passo con i tempi e che registrerà il suo ritorno da protagonista su Rai 1. Per celebrare al meglio i prossimi appuntamenti, ha postato degli scatti inediti da condividere con i fan.

Elisa Isoardi in acqua ammalia i fan.

La vita privata della conduttrice rimanda, inevitabilmente, alla storia d’amore avuta qualche anno fa con Matteo Salvini. Un amore vissuto anche sui social, tra citazioni di canzoni e qualche dettaglio che ha portato la Isoardi al centro dell’attenzione più per il gossip che non per il suo lavoro quotidiano. Così, la conduttrice ha ammesso che difficilmente caricherà qualcosa di privato nel prossimo futuro, sui social metterà solo foto in solitaria. E, a giudicare dagli scatti, fa decisamente bene: Elisa Isoardi in piscina fa il pieno dei like.

La conduttrice mostra il suo sorriso e il fisico ai followers, è una ragazza in forma e lo conferma ampiamente. Tanti i complimenti ricevuti, il pubblico femminile la apprezza per il garbo e la classe mostrata, mentre quello maschile chiaramente ne mette in risalto le forme e anche il particolare sguardo che ammalia anche dal web.

Elisa Isoardi protagonista, non potrebbe essere altrimenti con queste foto, a dimostrazione di come sia serena e determinata per il prossimo futuro. I fan stanno crescendo, ci sono numeri che si fanno decisamente interessanti con più di 600 mila followers, un numero importante soprattutto in ottica televisiva, quando ripartiranno i programmi. Che danno – quasi – una garanzia di audience importante, la nuova sfida tv della Isoardi è attesa da tanti, sa di avere in mano un programma che può davvero diventare un punto di forza nel palinsesto del primo canale.