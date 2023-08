Mani tra i capelli per Mourinho: salta tutto

Nervi tesi in casa Roma: il piano di mercato rischia di saltare dopo le brutte notizie in arrivo per Mourinho, che ora valuta un nome a sorpresa

Ancora una lunga attesa. Snervante, difficile da gestire, ricca però di speranze. Il lavoro di Tiago Pinto sul mercato è al momento promosso a pieni voti.

Chiuso il capitolo plusvalenze a giugno con una serie di cessioni, il direttore giallorosso ha immediatamente pianificato e conclusa una serie di colpi a parametro zero, portando in Serie A calciatori che senza dubbio alzeranno il livello tecnico della squadra. Con Ndicka, Aouar e Kristensen, lo Special One ha incassato 3 pedine già pronte per la Serie A, ma ora attende da tempo di colmare l’ultima casella rimasta scoperta.

L’infortunio di Abraham complica le cose in un reparto offensivo in cui Dybala conferma la sua qualità e Belotti lavora tanto ma non garantisce grandi numeri in fase realizzativa. Ecco perché un innesto più che necessario è obbligatorio, e i nomi in corsa sono al momento due. Mourinho attende, ma nel caldo weekend di calciomercato che ha chiuso luglio ha incassato due notizie che potrebbero costringere lo staff tecnico a cambiare i piani e anche in fretta.

Roma: brutte notizie sul mercato e spunta Carlet-Lewin

Due nomi, poche certezze, anzi una sola che al momento preoccupa e non poco. La Roma sa bene di dover investire cifre importanti per prelevare il prossimo bomber e oltretutto è consapevole di non poter sbagliare. Il grosso del budget sarà quindi investito per regalare a Mourinho un ‘numero 9’ da almeno 20 gol stagionali, ma fra colpi di scena, dietrofront e tante voci, la situazione non è così semplice da gestire.

Fra Roma, Inter e Juve, Alvaro Morata potrebbe restare all’Atletico. Simeone è consapevole di avere un attaccante di grande qualità, ma soprattutto richiesto da molti club. Ecco perché da Madrid non fanno salti di gioia all’ipotesi di una cessione, possibile solo per una cifra superiore ai 20 milioni di euro e senza formule creative. La strada sembra quindi sbarrata, come per Ginaluca Scamacca per il quale l’Inter è pronta a chiudere a titolo definitivo.

Ciò che preoccupa è la difficoltà della Roma nel chiudere quelle cessioni che poi garantirebbero il gruzzoletto da reinvestire sul centravanti. A fari spenti Thiago Pinto porta avanti le trattative per piazzare Ibañez e Karsdorp, ma vorrebbe monetizzare accettando solo offerte per cessioni definitive. Al momento però tutto sembra fermo, compreso il West Ham, che ha fissato il prezzo per Scamacca, ha dato l’ok al calciatore e attende solo la Roma.

Resta quindi una possibilità aperta e porta a Calvert-Lewin. L’attaccante dell’Everton potrebbe approdare a Roma nell’ambito di una trattativa più semplice di quelle relative a Morata e Scamacca, ma Mourinho non sarebbe convintissimo.