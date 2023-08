Che forme: Diletta in costume lascia senza parole

La giornalista siciliana sempre più rovente sui social: l’ultima foto in costume su Instagram ha lasciato i fan a bocca aperta

Il mondo dello spettacolo l’ha accolta ormai da diversi anni ma il successo per la bellissima Diletta Leotta, nonostante il trascorrere del tempo, rimane in continuo crescendo. Una donna monopolizzante per milioni di italiani che la seguono quotidianamente.

La Leotta, sui social network, ha una fan base decisamente solida. E lei, con scatti spesso e volentieri bollenti, lascia sempre tutti a bocca aperta. L’estate è arrivata e, inevitabilmente, le temperature stanno salendo. Ma la meravigliosa giornalista di DAZN sta raggiungendo vette di sensualità difficili da raggiungere da altre donne nel mondo dello spettacolo.

Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991, raggiungendo in breve tempo un grande successo nel mondo del giornalismo. E tutt’ora tra le figure di spicco più amate e ricercate su internet, con milioni di consensi ad ogni suo lavoro. La bella siciliana è oggetto di complimenti e ammirazione in ogni suo lavoro. Ed il successo per la 32enne catanese continua a crescere, settimana dopo settimana.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, Diletta Leotta ha iniziato la sua carriera a Sky passando poi ad altre emittenti: Mediaset prima ed infine DAZN dove, attualmente, è il simbolo della nota piattaforma di streaming. Una delle sue prime apparizioni è avvenuta su ‘Italia 1’ a ‘Tiki-Taka’, programma portato al successo dal giornalista Pierluigi Pardo.

Diletta da urlo: in costume fa impazzire i fan

La Leotta è anche una delle speaker più famose e amate in Italia. In radio la sua voce è sempre riconoscibile e la sua simpatia fa il resto, rendendola davvero piacevole da ascoltare. Collabora da diversi anni con ‘Radio 105’. Per quanto riguarda il suo enorme successo sui social, in particolar modo su Instagram, la giornalista siciliana conta ben 8,7 milioni di followers.

Per quel che concerne la sua vita privata, in ambito amoroso, negli anni sono stati tanti i presunti flirt molti dei quali smentiti dalla giornalista. Adesso, però, la Leotta è innamoratissima e la sua vita sta per cambiare definitivamente. Da alcuni mesi è fidanzata con il portiere del Newcastle Loris Karius dal quale, nel mese di agosto, avrà anche una bambina. La gravidanza di Diletta va avanti da tempo ed i fan sono adesso in attesa del lieto annuncio, per accogliere la piccola in arrivo.

Ma Diletta Leotta è anche una donna estremamente sexy che, nonostante la gravidanza, continua a risultare bella e sensuale più che mai. Forme da urlo nella sua ultimissima foto pubblicata su Instagram, si è mostrata in grande forma col pancione in bella mostra ed un costume due pezzi arancione che ha messo ulteriormente in risalto le curve esplosive della speaker radiofonica. “+9 mesi, +10 chili, + 40 gradi”, scrive la Leotta che incanta i suoi fan con una foto da applausi: ed il successo, in quanto a likes e commenti, è ancora una volta arrivato per la giornalista di DAZN.