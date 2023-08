Colpaccio Juve: scambio a sorpresa in Serie A

La Juve sta per mettere a segno un colpo importante: proposto uno scambio a sorpresa per arrivare al giocatore

Nonostante le parole di Cristiano Giuntoli, che ha fatto presente la necessità di cedere gli esuberi prima di poter aggiungere qualche nuovo elemento alla rosa, la Juventus si sta muovendo sul mercato per cercare di regalare a Massimiliano Allegri qualche pedina di grande livello.

Finora, infatti, l’unico volto nuovo sbarcato alla Continassa è Timothy Weah, arrivato dal Lille per 12 milioni di euro. Un rinforzo senz’altro importante per Allegri, che può così sfruttare le qualità tattiche del 23enne statunitense impiegandolo sia come laterale basso che nel ruolo di attaccante esterno.

Dopo aver messo a segno il colpo Weah, la dirigenza bianconera osserva con attenzione anche altri esterni vista la carenza sulle fasce difensive. L’addio di Cuadrado, l’infortunio di De Sciglio (dovrebbe rientrare tra dicembre e gennaio) e il calo di rendimento di Alex Sandro spingono Madama a cercare altri uomini di fascia, in particolare su quella sinistra. Proprio negli ultimi giorni è emerso il grande interesse della Juventus per uno dei migliori terzini sinistri del campionato di Serie A.

Giuntoli, infatti, avrebbe messo gli occhi su Carlos Augusto, terzino brasiliano del Monza. Nella scorsa stagione il 24enne ha convinto tutti con le sue ottime prestazioni, mettendo a segno sei reti in 29 presenze in Serie A. Carlos Augusto ha quindi confermato quanto di buono si era già visto nei due anni in Serie B con il Monza, contribuendo pesantemente alla promozione dei brianzoli nel 2022.

Juve, si profila un super scambio: la trattativa è avviata

Gli esperti di calciomercato ritengono che gli ottimi rapporti tra Juventus e Monza possano portare a una conclusione rapida dell’affare. La scorsa estate, infatti, i bianconeri hanno ceduto in prestito Ranocchia e Rovella all’allora neopromossa: ora il Monza potrebbe ricambiare il favore lasciando partire Carlos Augusto in direzione Torino.

Galliani potrebbe sfruttare l’occasione per chiedere alla Signora un altro giovane terzino: stiamo parlando di Luca Pellegrini, che pare proprio non rientrare nei piani di Massimiliano Allegri. Con l’inserimento di Pellegrini nella trattativa la Juve potrebbe anche abbassare il costo di Carlos Augusto, attualmente fissato a 25 milioni di euro.

Madama valuta Luca Pellegrini tra i 10 e i 15 milioni di euro: l’idea è uno scambio più 10 milioni di euro cash da versare nelle casse del Monza. Resta da convincere il terzino italiano, che negli ultimi mesi ha indossato la casacca della Lazio e gradirebbe tornare alla corte di Maurizio Sarri. Inoltre l’ingaggio da 3 milioni di euro del giocatore spaventa un po’ il Monza, che chiederebbe probabilmente alla Juve di provvedere (almeno parzialmente) allo stipendio del terzino.