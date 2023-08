La Juventus ‘chiama’ Antonio Conte: tifosi di nuovo divisi

La Juventus non dimentica Antonio Conte e scatena i fan bianconeri: il tecnico salentino divide la tifoseria

La stagione 2023-2024 della Juventus è cominciata con Massimiliano Allegri di nuovo al timone, in quello che sarà il terzo anno della sua seconda avventura bianconera.

Finora la seconda esperienza di Allegri da tecnico di Madama non è stata affatto all’altezza della prima. Dall’estate 2021, ovvero dal momento in cui Allegri è tornato alla guida della Juventus, la Signora non ha più alzato nemmeno un trofeo ed è stato spesso pesantemente criticata per il suo gioco troppo difensivo e rinunciatario.

Molti tifosi bianconeri hanno dato vita a una vera e propria campagna sui social per chiedere la separazione anticipata con il tecnico livornese, che ha ancora due anni di contratto con la Juve a 7 milioni di euro a stagione. La società, dal canto suo, non ha mai avuto alcun dubbio su Allegri: lo stesso Giuntoli, in conferenza stampa, ha ribadito che il coach toscano è il “più talentuoso” di tutti.

Tuttavia, quando nel mese di giugno erano trapelate voci che volevano Allegri pronto ad accettare la corte araba – si è parlato di un triennale da 20 milioni di euro a stagione, ndr – tanti fan bianconeri speravano davvero in una svolta in panchina.

Tra i principali sogni della tifoseria c’è anche il ritorno di Antonio Conte, che dopo aver vinto tutto con la Juve da giocatore fu anche capace da allenatore di riportare la Juventus sul tetto d’Italia dopo i difficili anni post-Calciopoli.

Il post della Juve su Conte scatena i tifosi: cosa succede

Conte, attualmente, non allena nessun club. Lo scorso marzo ha messo fine alla sua avventura con il Tottenham e proprio quell’addio lasciava presupporre un ritorno in Italia del tecnico salentino. Magari proprio alla Juventus, visti i risultati tutt’altro che esaltanti della gestione Allegri.

Niente di tutto ciò, anche se la tifoseria spera ancora che possa accadere qualcosa, magari a stagione in corso. Lo dimostrano le tante reazioni sotto il post della Juventus dedicato proprio ad Antonio Conte. La società bianconera ha voluto fare gli auguri all’ex CT della Nazionale Italiana, che proprio ieri ha compiuto 54 anni.

Tra i commenti spuntano quelli di tanti tifosi che rivorrebbero Conte sulla panchina della Juve. Qualcuno ricorda che Conte ha vinto la Champions con la Juventus da giocatore e come allenatore ha riportato i bianconeri a vincere lo scudetto nel 2012. “Speriamo nel prossimo anno“, si legge in un altro commento. Tuttavia ci sono anche tanti tifosi che non perdonano a Conte quel brusco addio dell’estate 2014 e soprattutto il passaggio all’Inter: “Io gli toglierei anche la stella allo Stadium“.