Svolta Dazn, la notizia che tutti gli italiani attendevano con ansia: è ufficiale

Mancano circa due settimane all’inizio del campionato e arriva una conferma sull’uso di Dazn, che rimette un po’ di sereno negli utenti

La Serie A sarà ancora trasmessa dell’emittente, in attesa di conferme su quanto avverrà nel prossimo quinquennio sul fronte dei diritti tv. La stagione 2023-24 si apre con qualche novità per gli abbonati.

Il calcio italiano aprirà le sue porte molto presto, c’è grande attesa per l’inizio della stagione. Da seguire allo stadio ma spesso e volentieri proprio in tv o con il proprio cellulare, partendo dalle prime giornate di campionato con orari a mini blocchetti da due partite.

Dazn avrà la maggioranza delle partite in campionato e gli utenti sanno come l’abbonamento in questo momento della stagione è il primo passo da fare per non perdere nemmeno un gol. Intanto, c’è un aspetto importante che è stato definitivamente risolto, gli abbonati possono così ripartire con tutta fiducia.

Risolto un problema per Dazn

Uno dei problemi per gli utenti stava un po’ bloccando l’intera situazione sugli abbonamenti, proprio perché spesso i disservizi tecnici cominciavano a stufare quanti provavano a collegarsi. Mettere le regole chiare per tutti è stato un obiettivo, ora raggiunto per via di modalità spiegate in maniera più netta: gli utenti possono recuperare la password in tutta tranquillità.

Mentre nel passato c’era stato qualche problema per recuperare i dati, ora sembrano non esserci più problemi, ma a patto di seguire quelle poche regole che ha imposto Dazn. C’è un’apposita sezione sul web che permette di fare ciò, partendo direttamente dal primo collegamento da fare, ovvero cliccando su “Reimposta la tua Password”. Da lì, arriverà una mail sul canale di posta elettronica indicata in fase di iscrizione dove poter procedere al passaggio successivo, andando a modificare così la password.

Sarà richiesta per altre due volte prima di poter accedere direttamente a Dazn, ricevendo una mail di conferma per l’avvenuto cambiamento. In caso di problemi ulteriori bisognerà contattare l’assistenza clienti, ma stanno diminuendo decisamente le proporzioni, in quanto il sistema di sicurezza delle password è decisamente migliorato rispetto al passato.

Un problema in meno, quindi, per gli utenti che – anche in caso di dimenticanza – potranno così recuperare presto il loro account e poter procedere con la visione delle partite oppure con il rinnovo dell’abbonamento. Il leggero rincaro è stato al centro della discussione, qualche disservizio lo scorso anno portò anche a visionare partite omaggio come risarcimento parziale.