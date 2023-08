Chiesa, rifiuto all’Arabia: l’offerta era mostruosa

Fedeltà alla Juventus e tanta voglia di rilanciarsi in Serie A: secco ‘no’ al campionato arabo che ha sedotto tanti campioni del Vecchio Continente

La prossima stagione sarà quella del rilancio di Federico Chiesa? I tifosi della Juventus non solo lo sperano, ma sono convinti che il prossimo campionato dipenderà molto dalla condizione fisica del più grande talento presente in rosa: se questo reggerà allora ci sono ampie possibilità di dare del filo da torcere alle altre.

Massimiliano Allegri, alla luce dell’ultima prestazione contro il Milan nella quale l’ex Fiorentina ha dimostrato ottime cose sulla fascia, è convinto che il 26enne figlio d’arte possa finalmente giocare al cento per cento. Consapevole del fatto che la Juventus dipende dalle sgambate del ragazzo, il tecnico spinge per metterlo sempre più in condizione di attaccare, dando supporto alla manovra. Si cerca insomma di dimenticare quanto fatto la scorsa stagione quando Federico ha giocato al di sotto delle proprie possibilità.

Intanto, dando prova di voler riprendersi in mano la Juve, Chiesa ha rifiutato una volta per tutte il corteggiamento arabo.

Chiesa, secco ‘no’ all’Arabia: la situazione

Federico Chiesa ha detto ‘no’ alle avances provenienti dall’onnipresente campionato arabo che in questi ultimi due mesi ha tentato e poi sedotto tantissimi campioni a suon di petrodollari. Sull’esterno offensivo italiano era forte l’interesse dell’Al-Hilal, ma la società saudita ha dovuto incassare il rifiuto del calciatore che come detto ha in mente solo la Juventus.

Tutto cominciò lo scorso giugno quando l’agente di Chiesa, Fali Ramadani, fu contattato da emissari del Fondo sovrano arabo (PIF) che controlla le quattro maggiori squadre della Saudi Pro League.

L’agente ha intavolato diverse trattative riguardanti alcuni suoi assistiti, tra cui gli ex Chelsea Kalidou Koulibaly (finito all’Al-Hilal) ed Edouard Mendy (sbarcato all’Al-Ahli), fino a che è arrivata una proposta monstre per il 26enne. Ma il calciatore – malgrado l’entità dell’offerta di 20 milioni per tre anni – ha rifiutato categoricamente la pista araba dando dimostrazione di voler solo pensare alla Juve e alla Nazionale italiana (l’obiettivo è giocare il prossimo Europeo da campione in carica).

Il ragazzo è convinto di aver recuperato la forma persa un paio di stagioni fa a causa dell’infortunio al ginocchio ed è pronto per guidare una squadra che fonda la propria manovra sulle sue folate offensive, come dimostra l’ultima partita contro il Milan dapprima menzionata.