Monica Bertini, foto di coppia in bianco e nero: scollatura vertiginosa

La giornalista Mediaset si gode le vacanze estive in buona compagnia: la 40enne di Parma è bellissima come sempre

Se dovessimo stilare una classifica delle giornaliste televisive più belle in circolazione lei non può mancare. Monica Bertini è al vertice delle preferenze e non da ora, ma da almeno da quando ha esordito nel mondo televisivo, all’incirca dieci anni fa.

In tutto questo tempo le cose sono cambiate: è passata da lavorare a Sportitalia a Sky Sport per poi diventare volto principale di Mediaset, presentando programmi di successo e molto longevi come Pressing e Sport Mediaset (ex Studio Sport), il telegiornale sportivo più seguito dagli Italiani dal 1991. Ma nel prossimo futuro ne potrebbe condurre altri: con la bravura che ha tutto può accadere.

Monica Bertini è estremamente professionale ed elegante in tutto quel che fa: è oramai il volto più amato dagli amanti del calcio e non solo per la sua bravura, ma anche perché è obiettivamente dotata di una bellezza fuori dal comune.

Monica Bertini in coppa con Anny Centis: pioggia di like e di commenti

La giornalista sportiva in questo momento si sta godendo gli ultimi frammenti di vacanza prima di far ritorno a Cologno Monzese, sede di molti dei suoi programmi sportivi. Ha deciso di trascorrere qualche giorno a Milano Marittima, luogo ideale nel quale ricaricarsi in vista della prossima stagione che diciamo non è distante (la prossima Serie A inizierà sabato 19 agosto con il match tra Frosinone e Napoli).

E per l’occasione ha incontrato diverse amiche con le quali ha trascorso ore insieme. Una di esse è un volto molto noto per chi segue la moda.

In uno degli scatti più recenti la giornalista di Parma ha deciso di comparire assieme alla modella e brand ambassador Anny Centis: entrambe hanno rubato la scena permettendo l’arrivo di migliaia di like e commenti la maggior parte dei quali volti a sottolineare la bellezza di entrambe. Monica è vestita con una semplice maglietta bianca mentre Anny indossa un abito che sembra essere di lana.

C’è da dire che Monica spicca ancora una volta, per giunta accanto a una modella di professione. Questo conferma che la giornalista non ha effettivamente nulla da invidiare a ragazze più giovani e operanti nel campo della moda e che nonostante gli anni passino, come per tutte chiaramente, rimane straordinaria.