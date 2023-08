Chiusura a 12 milioni: Juve ko

Affare da 12 milioni e giocatore vicino a firmare per il top club: salta l’affare per la Juventus, tutti i dettagli

A meno di tre settimane dall’inizio ufficiale della nuova stagione, la Juventus non è ancora al completo ed il ds Giuntoli sta lavorando alacremente per dare ad Allegri una rosa competitiva in vista dell’esordio in campionato contro l’Udinese.

Dopo 11 anni, i bianconeri non prenderanno parte ad una competizione europea essendo stati squalificati per un anno dalle coppe dall’UEFA dopo la vicenda plusvalenze e sono obbligati a lottare per il titolo. Allegri avrà a disposizione un’intera settimana per preparare le sfide di campionato e ciò potrebbe essere un vantaggio non indifferente rispetto alle altre big.

Senza competizione europee, la Juventus rientra certamente tra le favorite per la vittoria del campionato, almeno sulla carta, ma dovrà essere capace di farlo vedere anche sul campo e per questo deve continuare a rinforzarsi sul mercato.

Dopo l’arrivo ufficiale di Weah, i bianconeri non hanno fatto più un acquisto, ma Giuntoli è all’opera per regalare ad Allegri qualche altra pedina importante.

Nelle ultime ore si sta parlando di un possibile scambio con il Chelsea per portare Lukaku a Torino, mentre Vlahovic dovrebbe effettuare il percorso inverso e volare a Londra. Le squadre sono al lavoro per trovare un accordo, ma ci vorrà ancora qualche giorno per la fumata bianca e le parti sono ottimiste sulla chiusura dell’affare.

Oltre all’attacco, la Juventus è a caccia di rinforzi anche in difesa dopo aver acquistato Weah che lavorerà a tutta fascia come faceva Cuadrado e aver limitato i dettagli per Facundo Gonzalez del Valencia (che sarà ceduto in prestito). Per questo reparto, i bianconeri avevano messo nel mirino Ivan Fresneda del Valladolid, ma il giocatore secondo quanto riportato da Todofichajes.com, è ormai ad un passo dal Barcellona.

Juventus, sfuma Fresneda: il difensore vicinissimo al Barcellona

Il profilo di Ivan Fresneda era uno di quelli che più piacevano alla Juventus e a Giuntoli, ma a quanto pare il giocatore non vestirà la maglia bianconera. Stando a quanto riportato dal noto sito spagnolo Todofichajes.com, il terzino del Valladolid è ormai vicinissimo al Barcellona che pure sta cercando un terzino destro giovane, ma dal grande potenziale.

Fresneda ha una clausola di 20 milioni di euro, ma la retrocessione del Valladolid in Segunda Division non dà molto margine ai Pucelanos che saranno costretti a negoziare la sua cessione a cifre inferiori. Secondo il noto sito spagnolo, il Barcellona è pronto ad acquistare il giocatore per soli 12 milioni di euro e sebbene ci sia distanza con il Valladolid, dalla Catalogna filtra ottimismo.

Qualora dovessero riuscire ad acquistare Fresneda per una somma simile, per i blaugrana sarebbe un vero e proprio colpo di mercato, considerato che il terzino destro ha solo 18 anni ed è considerato uno dei talenti più importanti del calcio spagnolo.

Seppur non ci sia un accordo con il Valladolid al momento, il Barcellona è il chiaro favorito per essere la prossima squadra di Fresneda, con la Juventus che sembra ormai fuori gioco. I bianconeri saranno dunque costretti a virare su altri obiettivi, ma devono fare in fretta visto che l’inizio del campionato si sta avvicinando.