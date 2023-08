Lazio, l’erede di Milinkovic baciato dall’Oriente: colpo ad un passo

Sembra che la Lazio abbia trovato l’erede di Sergej Milinkovic-Savic: proviene dall’Oriente. Il colpo è ad un passo dalla chiusura, trattativa ai dettagli!

La Lazio sembra aver trovato finalmente l’erede di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è andato via in Arabia Saudita da qualche settimana e non era stato ancora rimpiazzato in casa biancoceleste. Questo aveva creato un malcontento generale nell’ambiente, soprattutto con Sarri che ha sbottato e secondo alcuni rumors è anche andato vicino alle dimissioni. Di sicuro ci sono stati confronti accesi tra lui e Lotito, con il mercato dei capitolini bloccato. Sarri comunque voleva alcuni giocatori che aveva richiesto, impuntandosi.

Ma a quanto pare questi non arriveranno. I ruoli richiesti saranno comunque coperti: servono una mezzala per sostituire appunto il “Sergente”, un regista, un terzino e un esterno d’attaccante. Sul primo ruolo il tecnico della Lazio voleva a tutti i costi Zielinski del Napoli che però ha rifiutato e preferito restare in biancoceleste. Da qui la virata su altri nomi. Adesso l’erede sembra essere molto vicino, colpo ad un passo.

Lazio, l’erede di Milinkovic viene dall’Oriente: i dettagli

Il giocatore proviene dall’Oriente ed era già stato accostato a club italiani. Parliamo di Daichi Kamada, centrocampista giapponese bravo a giocare sia mezzala che come trequartista. Proviene dall’Eintracht Francoforte dove si è messo in luce negli ultimi anni. Si è svincolato dal club tedesco lo scorso giugno ed era a caccia di una nuova opportunità. Arriverà a parametro zero dunque. Si parla di un contratto da circa tre milioni di euro a stagione, un prezzo comunque importante conoscendo Lotito.

Il colpo sembra essere ad un passo ma occhio ai corsi e ricorsi, legati doppiamente a questo affare. La Lazio, infatti, sembrava vicinissima a Sow proveniente, guarda caso, anche lui dall’Eintracht Francoforte ed ex compagno di squadra di Kamada. Giocavano insieme, stesso reparto, nel club tedesco. Ora l’uno può diventare il rimpiazzo dell’altro. Sembrava tutto fatto, poi il dietrofront con relativo passaggio al Siviglia. Ma anche Kamada sembrava aver trovato a giugno subito un nuovo club: il Milan. Si parlava di accordo già fatto e raggiunto e bisognava attendere solo fine giugno per il suo sbarco a Milano, il tempo di far scadere il suo contratto con l’Eintracht. Ma anche questa trattativa, poi, è misteriosamente saltata. Probabilmente perché era un acquisto trattato da Maldini prima dell’addio.

Ora in serie A ci arriverà lo stesso (tenendo conto sempre i se e i ma di cui sopra) ma lo farà nella Capitale, sponda biancoceleste. L’unico neo sarà che a gennaio Sarri non potrà averlo: giocherà la Coppa d’Asia con il suo Giappone.