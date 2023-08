Renato Sanches, clamorosa decisione del PSG

Renato Sanches ha disputato una stagione deludente al PSG, tra infortuni e panchine. Il club francese ha preso una decisione inaspettata.

Si è rivelato quanto mai avaro di soddisfazioni il matrimonio tra Renato Sanches ed il PSG che, nella scorsa estate, era riuscito a bruciare la concorrenza del Milan versando 15 milioni nelle casse del Lille. Un investimento che non ha prodotto i risultati sperati dal club visto che il portoghese, di fatto, ha recitato il ruolo della comparsa nella città della Tour Eiffel. Appena 706 minuti in campionato, 140 in Champions e 59 in coppa di Francia per un totale di 2 gol realizzati e tante prestazioni incolori. Oltre 20, poi, le gare saltate per infortunio. Un bottino negativo che renderà inevitabile il divorzio.

Per lui si è fatta avanti la Roma, alla ricerca di elementi dinamici e di qualità con cui potenziare il centrocampo. I giallorossi finora si sono assicurati le prestazioni d Houssem Aouar, in grado di giocare sia nella posizione di mezzala che in quella di trequartista alle spalle dell’unica punta. Le partenze di Mady Camara (rientrato all’Olympiakos) e di Georginio Wijnaldum (tornato al PSG) impongono però l’acquisto di un ulteriore elemento, specie alla luce delle tante partite che vedranno protagonisti i giallorossi tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Il direttore generale Tiago Pinto, inizialmente, aveva messo nel mirino Davide Frattesi e Marcel Sabitzer. Il trasferimento dell’ex Sassuolo all’Inter e quello dell’austriaco al Borussia Dortmund, in seguito, lo hanno spinto a spostare altrove i propri riflettori. Impossibilitato ad arrivare a Daichi Kamada (chiede 5 milioni netti all’anno), il manager ha quindi messo gli occhi sul 25enne lusitano intenzionato a mettersi alle spalle quanto prima la deludente esperienza vissuta al Paris Saint Germain.

Renato Sanches, scattata la trattativa tra la Roma ed il PSG

I contatti sono scattati tuttavia la fumata bianca appare ancora distante. Il motivo è da ricercare nel fatto che i capitolini contano di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. I transalpini, dal canto loro, vorrebbero inserire l’obbligo all’interno dell’accordo così da monetizzare la sua partenza. Le interlocuzioni proseguiranno ma, come detto, non sarà affatto semplice accontentare Mourinho. Il quale, in questi giorni, risulta piuttosto inquieto anche a causa del mancato ingaggio del centravanti tanto richiesto.

Il West Ham, infatti, continua a sparare alto per Gianluca Scamacca (30 milioni) e a poco, finora, sono serviti i tentativi di Pinto di chiudere l’affare a cifre inferiori. Alla corsa, intanto, si è iscritta l’Inter pronta a prendere l’ex Sassuolo utilizzando parte dei 58 milioni incamerati tramite la cessione di André Onana al Manchester United. Work in progress a Trigoria. Mou attende risposte concrete da Pinto.