Condannato al Real: con 30 milioni affare Juve

Un calciatore di proprietà del Real Madrid targato Carlo Ancelotti pare essere condannato in maglia blanca: può approfittarne la Juventus

Finora il grande acquisto della Juventus è senza dubbio Cristiano Giuntoli. Il nuovo Football Director bianconero è chiamato a risollevare le sorti della ‘Vecchia Signora’, senza però la possibilità di investire grosse somme di denaro in ambito di calciomercato. Cosa si fa, dunque, in questi casi? Ebbene la soluzione è comprare giocatori giovani che potrebbero portare risultati fin da subito e in prospettiva diventare dei veri e propri campioni.

Compito semplice? Assolutamente no, tutt’altro. Per questo la società torinese si è affidata proprio a Giuntoli, il quale è stato in grado di portare al Napoli pedine molto forti a prezzi più che accessibili. Kim e Kvaratskhelia sono stati tra i protagonisti principali della meravigliosa cavalcata Scudetto della truppa guidata da Luciano Spalletti, tant’è che la loro valutazione è salita alle stelle.

Oggi per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante georgiano, ad esempio, servirebbe un’offerta intorno ai 100 milioni di euro. Va detto comunque che le pressioni nel mondo sono di gran lunga maggiori, di conseguenza Giuntoli dovrà dimostrare di essere all’altezza del ruolo che gli è stato affidato.

Nel frattempo, mister Massimiliano Allegri aspetta spera in altri rinforzi da qui alla fine di agosto, quando la sessione estiva di calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti. Nelle scorse settimane la Juventus ha prelevato a titolo definitivo il cartellino di Timothy Weah (figlio della leggenda George) dal Lille. Lo statunitense è un esterno destro classe 2000, che ha compiuto 23 anni il 22 febbraio.

Colpo decisamente interessante in ottica futura. E a breve i bianconeri potrebbero potenziare anche la fascia sinistra. In particolare, un giocatore di proprietà del Real Madrid di Carlo Ancelotti pare sia condannato a lasciare il club spagnolo. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Ferland Mendy, laterale francese che finora ha deluso le aspettative in maglia blanca.

Calciomercato Juventus, affare Mendy: la situazione

Per giunta ha subito un nuovo infortunio (stiramento al bicipite femorale) nel corso dell’amichevole disputata a Dallas contro il Barcellona. Il Real non è minimamente soddisfatto del contributo di Mendy, tra reiterati problemi fisici e prestazioni abbastanza deludenti.

Ragion per cui, stando a quanto riferisce ‘Defensacentral.com’, la società madrilena potrebbe convincersi a piazzare ufficialmente sul mercato l’ex Lione, il quale presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025. La valutazione di Mendy, sempre secondo la fonte citata, si aggirerebbe sui 25-30 milioni di euro.

Il verdetto finale, neanche a dirlo, spetterà al patron Florentino Perez e la Juventus osserva a distanza. I torinesi apprezzano da parecchio il profilo del classe ’95, perciò non è da escludere che tentino l’assalto vista la situazione favorevole. Di certo sarebbe un buon rinforzo per Massimiliano Allegri, che vanta comunque un’ottima base da cui ripartire nel migliore dei modi.