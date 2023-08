Quello che è successo nella notte Marcelo farà fatica a dimenticarlo. A causa di un intervento a dir poco scomposto, ha causato un infortunio impressionante a Sanchez. Espulso in maniera del tutto inevitabile, l’ex Real Madrid è esploso in lacrime per il senso di colpa rispetto all’accaduto.

Lo abbiamo ammirato per anni con la maglia del Real Madrid, con la quale sulla corsia di sinistra ha spesso lasciato tutti a bocca aperta. Dribbling ubriacanti, assist al bacio ed anche tanti gol per un terzino. Con la fine della sua avventura in blancos, è passato prima all’Olympiakos e poi è tornato in patria, nella squadra che lo ha lanciato. La Fluminense. Proprio con questa gloriosa maglia, però, nella notte è stato protagonista, suo malgrado, di immagini impressionanti. Ha causato, infatti, un bruttissimo infortunio al suo avversario, Sanchez. E la sua reazione dimostra quanto sconvolgente sia quanto accaduto.

Infortunio Sanchez, immagini impressionanti

Il tutto è avvenuto nell’andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores, nella sfida tra gli argentini dell’Argentinos Juniors ed i brasiliani della Fluminense, squadra in cui milita lo stesso Marcelo. intorno al minuto 55 della gara, infatti, il terzino brasiliano ha provato ad uscire da una situazione intricata con un doppio passo ubriacante. Accidentalmente, però, ha pestato la gamba del suo avversario, che nel frattempo provava a fermarlo. E le immagini si commentano da sole.

⚠️ L’infortunio di Sanchez è impressionante. Sfortunatissimo contrasto con Marcelo (poi espulso) che, visto quanto successo all’avversario, si dispera fino alle lacrimepic.twitter.com/RLVFJwtVil — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) August 2, 2023

L’esito di questa scena è del tutto inevitabile: rottura della gamba per Luciano Sanchez, che ora vede all’orizzonte uno stop molto lunga. Inevitabile, in tal senso, anche la decisione del direttore di gara. Nonostante le lacrime del terzino brasiliano e l’involontarietà dell’intervento, scatta in automatico il cartellino rosso per l’ex Real Madrid. Il calciatore, ovviamente, non protesta minimamente, ma accetta la decisione dell’arbitro e scoppia in un pianto inconsolabile, frutto della consapevolezza di aver arrecato involontariamente un terribile infortunio all’avversario.

Infortunio Sanchez, Marcelo in lacrime

Da vedere adesso quante giornate saranno date al campione brasiliano. Allo stato attuale delle cose, però, la cosa più importante non può non essere la salute di Sanchez. All’orizzonte, per lui, c’è un recupero che si prospetta davvero molto lungo.