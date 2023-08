È guerra totale tra le due società: cosa è successo

Si riaccende la guerra tra due big club europei: ecco cosa si nasconde dietro la querelle tra le due società

Mentre le squadre si preparano ad affrontare nuova stagione e il mercato occupa le pagine dei giornali, e la mente dei tifosi, si riapre una querelle. Tra due big club europei crescono nuovamente le tensioni: è guerra totale. Cosa sta succedendo?

Tutti i club vogliono rinforzare i propri équipe in vista dell’inizio della nuova stagione. Tuttavia, talvolta le trattative possono generare tensioni o riportare alla luce vecchie frizioni come nel caso di due big club europei.

Due società importanti che hanno però condotto due percorsi totalmente diversi fuori dai confini nazionali: una sogna di raggiungere i traguardi dell’altra da diversi anni ma qualcosa manca.

Il PSG sogna da ormai diverso tempo di affermarsi a livello internazionale. Per questa ragione nel corso degli anni ha fatto molti investimenti. Diversi calciatori hanno deciso di abbandonare i propri club per intraprendere una nuova avventura in Francia e tentare di agguantare il primo trofeo internazionale della storia della società parigina. Tuttavia, nonostante l’arrivo di giocatori come Cavani, Pastore, Neymar, Messi e di mister come Carlo Ancelotti, il titolo di Campioni d’Europa non è mai giunto.

Rapporti tesi: da Neymar a Dembélé, la rivalità tra Psg e Barcellona

Inoltre, la società ha avuto spesso contrasti con un club, che al contrario ha sollevato la coppa in più occasioni, ossia il Barcellona. La tensione tra i due club non è legata solo ai risultati sul campo. Difatti, nel corso della sessione di calciomercato i due club si sono spesso fronteggiati per assicurarsi le prestazioni di vari top player. Da Thiago Silva, che il Barça ha tentato di strappare ai parigini, a Neymar, passato al PSG nel 2017. Le ragioni di contrasto tra i due team sono diverse e nelle ultime ore se ne aggiunta una nuova.

Ousmane Dembélé, giocatore del Barcellona, sta andando in Francia, al PSG. Dopo aver ottenuto il si del giocatore, il club transalpino si è messo in contatto col Barcellona per assicurarsi il giocatore per la prossima stagione. Pagata la clausola da 50 milioni, che però scadeva il 31. Dal giorno successivo in poi, tuttavia, per avere nella propria squadra francese sono necessari 100 milioni. Una cifra meno accessibile da un punto di vista finanziario. Difatti, stando a Mundo Deportivo i blaugrana chiederanno una verifica del rispetto del fair-play alla Uefa. Resta dunque da attendere per scoprire come evolverà la situazione, a meno di sorprese – comunque – Dembele si trasferirà a Parigi.