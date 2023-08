In costume a bordo piscina, Giorgia Rossi incantevole

Un’incantevole sirena a bordo piscina di un resort di un’esclusiva località turistica: è Giorgia Rossi in costume

Mentre i calciatori affinano la preparazione in vista della nuova stagione, che è alle porte, le più belle e brave telegiornaliste sportive si rilassano in attesa di ritornare davanti alle telecamere per informare gli appassionati e i tifosi sui protagonisti del mondo del calcio.

A questa schiera appartiene di diritto anche Giorgia Rossi, volto di DAZN e tra le giornaliste sportive più apprezzate e seguite sui social network sia per la sua competenza sia per il suo irresistibile fascino.

L’ex di Miralem Pjanic (hanno avuto una liaison quando il bosniaco militava nelle file della Roma e Giorgia Rossi lavorava per la tv tematica del club giallorosso) si sta godendo le meritate vacanze in un resort nell’esclusiva Porto Rotondo, tra le mete vacanziere molto gettonata dai vip.

Del resto, anche Giorgia è una star grazie alle foto che pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram che mandano in visibilio i tifosi quanto e più di un gol dei loro idoli calcistici.

Giorgia Rossi in costume a bordo piscina: un’incantevole sirena

Per l’ultimo scatto, che la immortala in costume a bordo vasca, si è addirittura alzata una ‘ola’ virtuale che ha attraversato i social network. D’altra parte, in uno striminzito costume, che valorizza le sue favolose curve, e seduta sul bordo della piscina del resort dove soggiorna Giorgia Rossi lascia senza fiato.

Un’incantevole sirena dalle voluttuose curve e dal sorriso ammaliante che non teme il confronto con le più celebrate colleghe e con le bellissime dello show business.

Il suo décolleté, che il top del costume non riesce a contenere, infatti, non ha nulla da invidiare a quello della collega Diletta Leotta. Ma la giornalista ex Mediaset ipnotizza e manda al tappeto i follower non solo con il suo florido seno. Giorgia è tutta bella. Anzi, per essere precisi, è bella dalla cima dei capelli (biondi) alla punta dei piedi.

Non per nulla, molti follower, estasiati, sono stati catturati dai suoi piedi in cui spiccano le unghie laccate di rosso. Se per un suo fan “i tuoi piedi completano un quadro perfetto“, un altro follower confessa, tra il serio e il faceto, di aver zoomato così tanto sui suoi suoi piedi da essere finito in piscina. Un altro ancora, non pago di cotanta bellezza, reclama il suo “lato b super“.

Insomma, quanto a charme e sensualità Giorgia Rossi ‘gioca a tutto campo’ potendo contare come armi di seduzione sia sul lato A che sul lato B.