Mbappe svolta clamorosa: vola in Premier League

Continua a tenere banco il tema legato al futuro di Kylian Mbappe: l’attaccante francese può approdare subito in Premier, svolta clamorosa

Il futuro di Kylian Mbappe è senz’altro una delle tematiche più calde della sessione estiva di calciomercato in corso. Come noto, l’attaccante francese presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e la sua volontà pare essere quella di non prolungare l’accordo scritto col Paris Saint Germain. Una situazione che ha scatenato un vero e proprio caso mediatico di proporzioni gigantesche.

Il motivo? Neanche a dirlo, i parigini non intendono perdere a parametro zero colui che il patron Nasser Al-Khelaifi ha definito come il miglior giocatore del mondo. Mbappe rappresenta un patrimonio immenso per il club di Parigi, che in più non vuole favorire gli acerrimi rivali del Real Madrid targato Florentino Perez.

Già, perché con ogni probabilità la carriera dell’ex Monaco proseguirà all’interno dei confini della capitale spagnoli, con indosso la camiseta blanca. Questo è il desiderio principale del classe ’98, il quale ha compiuto 24 anni lo scorso 20 dicembre. Mbappe sogna da sempre di seguire le orme del suo idolo, ossia Cristiano Ronaldo.

Il Real, dal canto suo, non disdegnerebbe affatto aggiungerlo alla rosa guidata da Carlo Ancelotti, ma a questo punto preferirebbe attendere la prossima estate per mettere in atto quello che sarebbe a tutti gli effetti uno dei trasferimenti più importanti della storia. Tale scenario, inevitabilmente, si scontra con la volontà del Paris Saint Germain.

I parigini avrebbero ceduto volentieri il cartellino della stella transalpina all’Al-Hilal, però il fuoriclasse di Parigi ha deciso di rifiutare l’ipotesi di un passaggio in Arabia Saudita, nonostante una ricchissima proposta d’ingaggio da 400 milioni milioni di euro netti (contratto biennale). Tra l’altro, la compagine saudita era pure disposta a spedire ben 300 milioni nelle casse del PSG.

Calciomercato, Mbappe in Premier League: ecco la nuova destinazione

Niente da fare, perché Mbappe intende trionfare in Champions League negli anni a venire, eguagliando quantomeno il proprio rivale Erling Haaland. Ed ecco allora che la superstar francese potrebbe proseguire la sua carriera in Premier League nel corso della prossima stagione, cosa che gli permetterebbe di rimanere al vertice del calcio europeo.

Entrando più nello specifico, stando a quanto riferisce il ‘Mirror’, non è da escludere che l’attaccante 24enne possa volare in prestito secco al Liverpool di Jurgen Klopp. Si tratterebbe di un’operazione onerosa che consentirebbe al Paris Saint Germain di risparmiare l’elevato costo d’ingaggio della stella francese, che percepisce uno stipendio intorno ai 50 milioni di euro netti all’anno.

Dopodiché, il giocatore sarebbe finalmente libero di firmare il contratto col Real Madrid. Le cifre dell’eventuale prestito secco al Liverpool sono ancora da stabilire. La certezza è che senza rinnovo Mbappe resterà fuori dal progetto del club parigino, di conseguenza è necessario trovare in fretta una soluzione.