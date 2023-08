Belen ‘boom’: il vestito la copre pochissimo

Una foto artistica fa decollare i numeri sui social per Belen: lo scatto è potente e quel dettaglio non poteva passare inosservato. Trasparenze e fascino, la Rodriguez è regina di seduzione e stile

“C’è chi ha fatto zoom e chi mente”. Basterebbe questo commento per chiarire quale sia il seguito di Belen Rodriguez.

Nell’ultima foto postata, la showgirl argentina, ma ormai famosissima e amata da tutti gli italiani, mostra infatti qualcosa di più, e quel dettaglio, in una pazzesca gallery da 6 scatti, non poteva passare inosservato. Mentre il mondo del gossip si occupa di cercare notizie sulla sua storia con Stefano De Martino, e le voci si moltiplicano, la splendida nativa di Buenos Aires conquista tutti su Instagram.

Sono i numeri dei followers a rendere l’idea di quale sia stato il suo impatto dopo le prime apparizioni sui tabloid e in tv, e anche l’ultima foto ha incassato valanghe di commenti, fra curiosità, apprezzamento e battute. Se non ci credete prendete un attimo per voi. Siamo certi che l’immagine che state per vedere non vi lascerà indifferenti.

Belen travolge la community: le trasparenze incollano allo schermo

Più di 1800 commenti in arrivo anche dall’estero, da alcuni vip e da followers conquistati dalla grazia di una donna bellissima. Fascino, simpatia e capacità di stare davanti allo schermo hanno creato un mix perfetto, e in poco tempo Belen ha conquistato il pubblico italiano.

Il suo impatto è stato travolgente, così tanto da spingere gli autori televisivi a scovare curiosità anche sui suoi familiari, diventati poi personaggi famosi e molto amati in Italia. Fra sponsorizzazioni, conduzioni, gossip e progetti di ogni tipo, la Rodriguez continua a lasciare il segno, e per lei è stato inevitabile anche un vero e proprio boom sui social.

Sono quasi 11 milioni i suoi followers, conquistati dalle immagini regalare dalla showgirl e spesso a caccia di indiscrezioni sul suo conto. In attesa di capire quale sarà il suo prossimo impegno, e dopo il terremoto che ha cambiato i piani di Mediaset, coinvolgendo anche lei, Belen accontenta tutti con lo scatto che avete appena visto.

Il suo fascino emerge in maniera potente, il fisico è come sempre allenatissimo, curato in ogni dettaglio, e il resto lo fa quel particolare che ha spinto molti fan a commentare. Le trasparenze infatti non passano inosservate, e Belen, con naturalezza, seduce e lascia a bocca aperta la community, conquistata dalla grazia di una donna di grandissimo successo.