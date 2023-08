Spacco vertiginoso: Andrea Delogu da infarto

La conduttrice televisiva, ma anche radiofonica e scrittrice, è più bollente che mai: spacco non passa inosservato

Indubbiamente è una delle conduttrici televisive più belle del momento, con la sua professionalità si è costruita una carriera ricca di soddisfazioni e non solo nel campo televisivo ma anche in quello radiofonico. Andrea Delogu è insomma un grande talento che ormai il pubblico conosce benissimo.

Sono state tantissime le trasmissioni a cui ha preso parte mentre ne ha ancora molte in programma. Di recente ha condotto assieme a Nek la kermesse musicale Tim Summer Hits, ma non molte settimane fa ha preso parte a Italia Loves Romagna, programma ideato per supportare le famiglie colpite dall’alluvione di qualche mese fa.

In passato ha lavorato tra Rai e Rai Radio conducendo programmi come ome La vita in diretta, Ricomincio da Raitre e recentemente Prima Festival. In più, nonostante non si consideri un’attrice a tutto tondo, ha preso parte al cast dei seguenti film: Divorzio a Las Vegas, Appena un minuto e Nel bagno delle donne.

Più che una semplice donna di spettacolo, la Delogu è un vulcano di talento. Anche sui social riesce a mostrarlo grazie a un profilo Instagram sempre più importante: al momento conta più di 647 mila seguaci.

Andrea Delogu: spacco evidente, pioggia di like

Andrea Delogu è chiaramente anche una bellissima donna, una delle più belle dell’attuale panorama artistico nazionale. Rossa come il fuoco e ironica come poche altre colleghe: Andrea ha tutto per rimanere sulla cresta dell’onda anche negli anni a venire. E lo sta dimostrando negli ultimi tempi conducendo diversi programmi anche diversi tra di loro.

Di recente, come detto poco fa, ha condotto, assieme a Nek il programma Tim Summer Hits andato in onda su Rai 2. È stato un grande successo, i due hanno lavorato in simbiosi senza mostrare sbavature presentando alla grande tutti i cantanti più acclamati del momento.

Andrea ha decisamente rubato la scena presentandosi sul palco con un abito nero e caratterizzato da una spaccatura che lascia intravedere le curve della conduttrice romagnola. Lo scatto è stato pubblicato sui social ed è stato un successo a livello di numeri e interazioni: alla Delogu in effetti basta poco per aizzare la folla che la segue, bastano le sue curve pericolose per mandare in visibilio il pubblico che l’acclama.