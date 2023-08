Mbappe-Real Madrid, ci siamo: Perez prepara l’assalto

Anche durante questa sessione di calciomercato il nome di Kylian Mbappé è sulla bocca di tutti. Dopo il “no” a una montagna di soldi da parte dell’attaccante, qualcosa si muove sul fronte Real Madrid

Già in passato le strade di Mbappé e del Paris Saint Germain hanno rischiato di dividersi, quando il patron dei francesi aveva convinto l’attaccante a rinunciare alla clausola rescissoria e a prolungare fino al 2025.

Non bisogna dare nulla per scontato nel calcio ormai, come ha dimostrato il massiccio esodo di campioni dai campionati europei verso quelli asiatici, nella fattispecie arabi. Anche Mbappé è stato avvicinato dall’Al-Hilal per far compagnia a Milinkovic Savic, presentando un’offerta da 300 milioni al PSG e di ben 400 milioni in due anni per il giocatore. Il campiona ha saputo dire no di fronte a una montana di soldi, dando seguito a uno dei suoi sogni di sempre: giocare per il Real Madrid.

In questi giorni i telefoni in casa PSG sono molto caldi, soprattutto dopo che Al Khelaifi – durante la presentazione di Luis Enrique – aveva presentato l’aut aut al giocatore: “Mbappé o sigla un nuovo accordo entro fine luglio o verrà venduto, perché nessuno può mettersi al di sopra dell’istituzione Psg”.

Perez pronto all’assalto, la madre di Mbappè presenta il conto

La storia del Real Madrid e di Kylian Mbappé ricorda un po’ le vicissitudini di Renzo e Lucia de “I promessi sposi”, con un matrimonio sempre vicino ma che sembra proprio difficile da sigillare. Quest’anno potrebbe essere la volta buona, anche alla luce dell’esclusione di Mbappé dalla lista dei partecipanti alla tournée asiatica in Giappone e Korea.

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, Fayza Amari avrebbe dato il via a una base di trattativa con il club di Perez. Attraverso al lavoro di intermediazione di Kia Joorabchian, la madre di Mbappé ha fatto sapere al patron del Real Madrid che per una cifra intorno ai 250 milioni il ragazzo potrebbe lasciare facilmente Parigi.

Perez, dal canto suo, sa bene che Mbappé potrebbe raggiungere Madrid anche alla scadenza del suo contratto senza essere costretto a sborsare i 250 milioni di euro, a fronte dell’accordo già preso col ragazzo lo scorso anno. A Parigi invece hanno avanzato la loro proposta: un contratto pluriennale a 26 milioni di euro netti. La proposta inoltre prevede la completa gestione dei diritti di immagine e 160 milioni di bonus alla firma. Piovono offerte alettanti per l’attaccante ventiquattrenne con 244 gol alle spalle.