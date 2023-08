“L’estate addosso”: Stefania Orlando boom, scatto da urlo

Torna protagonista con grande slancio Stefania Orlando, conduttrice e cantante da sempre nel cuore degli italiani anche per le sue forme

Bionda e tonica come non mai, la conduttrice tv si gode il relax tutto italiano, attraendo sempre più fan che chiedono quale sia il segreto di una bellezza mantenuta nel corso del tempo in maniera intatta.

La televisione italiana ha nel suo carnet tante conduttrici che fanno sfoggio della loro bellezza, per alcune il tempo non sembra passare mai. È il caso di Stefania Orlando, per anni al timone delle trasmissioni mattutine di Rai 2 e ancora un volto cercato soprattutto dai fan sui social.

Le forme di Stefania Orlando sono state sempre ben gradite da telespettatori e followers, è una delle conduttrici più seguite. In vacanza pensa a rilassarsi, potrebbe tornare ben presto in tv e dunque dovrà essere al massimo della forma per reggere i ritmi di un’intera stagione.

Stefania Orlando in costume, visione paradisiaca

Rispetto ai calciatori, le conduttrici tv trovano il loro modo per ossigenarsi… al mare, senza bisogno di fare alcun ritiro pre-campionato. Anzi, la forza del sole e l’abbronzatura diventano un’arma in più per ripartire con slancio ed essere protagoniste in televisione. Ancora non ci sono dettagli in particolare sul prossimo programma da condurre, ma si vuole fare trovare pronta e per questo ci tiene a presentarsi in forma. Stefania Orlando diventa virale, la foto in costume verde è fra le più apprezzate.

Sponsorizzando una ditta di costumi da bagno, trova spazio per rimanere sempre più nel cuore dei fan con questi scatti dalle cale d’Otranto, in Puglia. Il bikini la contiene, ma le forme della Orlando sono molto apprezzate dal pubblico maschile, rimasto quasi basito da tanta avvenenza. Così come sono anche le amiche famose a essere entusiaste di questo look estivo, sono tanti i like arrivati e i commenti sul profilo Instagram della conduttrice, che ha superato i 600mila followers sul suo profilo.

Non sono mancate all’appello personaggi della tv con le quali ha condiviso il suo percorso lavorativo. Come nel caso di Adriana Volpe e Guenda Goria, passando poi per Angela Melillo e altri volti noti della tv, che hanno avuto parole d’elogio per lei. Al momento Stefania Orlando è single, era stata legata una ventina d’anni fa ad Andrea Roncato e ha chiuso la storia con il musicista Simone Gianlorenzi, dopo circa quindici anni tra convivenza e matrimonio.