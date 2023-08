Calciomercato, l’agente esce allo scoperto: svolta per Zaccagni

Una delle più piacevoli sorprese della passata stagione in Serie A è stato Mattia Zaccagni. Grande protagonista della cavalcata della Lazio che l’ha riportata in UEFA Champions League, deve fare i conti adesso con una svolta importante nel suo futuro. Con l’agente che esce anche allo scoperto.

Si è reso protagonista di una stagione a dir poco imperiosa con la maglia della Lazio Mattia Zaccagni, che ha beneficiato della cura Sarri raggiungendo dei livelli mai raggiunti prima. Chiaramente le sue prestazioni non sono passate inosservate, dal momento che insieme a Milinkovic-Savic è stato il trascinatore dei capitolini. In tal senso arriva una svolta non di poco conto nella sua carriera e soprattutto nel suo mercato. Ad uscire allo scoperto è niente poco di meno che il suo agente, Mario Giuffredi, In diretta a TVPlay, infatti, si è espresso con parole importanti e significative circa lo stato di questa situazione.

Lazio, svolta per l’attaccante

Mattia Zaccagni rappresenta uno di quei casi in cui un calciatore, dopo tanta gavetta, vive una esplosione improvvisa che lo proietta nell’Olimpo del calcio. Dopo una ottima stagione al Verona ed il passaggio alla Lazio, nella passata stagione ha raggiunto dei livelli impressionanti. Diventando, di fatto, il miglior italiano nel suo ruolo ed un riferimento per la squadra di Maurizio Sarri.

Mario Giuffredi, infatti, il suo agente, intervistato da TVPlay, ha fatto chiarezza sul suo futuro, dopo le voci che lo volevano in trattativa per il rinnovo. Queste le sue parole affidate al noto canale Twitch: “Abbiamo iniziato a parlare del rinnovo di Zaccagni, ma purtroppo Lotito al momento ha tanti impegni. Ha i suoi tempi e non è facile rinnovare in fretta, soprattutto se è una trattativa delicata come questa. Vorremmo restare alla Lazio, vediamo se si riuscirà a chiudere questa operazione”.

Zaccagni, rinnovo con la Lazio

E’ forte, in tal senso, la volontà del calciatore di proseguire in questa avventura con la Lazio. Nella passata stagione, infatti, ha trovato la via della rete per ben 10 volte e giocato con una continuità disarmante, dal momento che era uno dei calciatori a cui Sarri non rinunciava mai. E questa storia d’amore, dunque, è destinata ad andare avanti ancora a lungo. Per la gioia di tutti, dal tecnico ai tifosi.