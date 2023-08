Chiara Nasti, l’attacco social è feroce: cos’è successo a Lady Zaccagni

Non c’è davvero pace per Chiara Nasti, che si ritrova a essere attaccata ancora una volta da un hater. Ecco cosa è accaduto alla moglie di Matta Zaccagni

I social network rappresentano un po’ il pane quotidiano per Chiara Nasti, che non manca mai di aggiornare i suoi follower su quanto accade nella sua vita. Si va dalle notizie più importanti, come era accaduto con l’annuncio della gravidanza e la preparazione in vista delle nozze, ai momenti più semplici, come quelli trascorsi con il suo figlioletto Thiago, frutto dell’amore con Mattia Zaccagni.

Troppo spesso, però, la bella napoletana viene presa di mira dagli haters, che non sempre hanno parole gentili nei suoi confronti. anzi. Ancora una volta si dimostra come gli utenti si sentano protetti dallo schermo di un computer o di un telefono e arrivano così a proferire parola pensando di non ferire l’altra persona. Purtroppo l’episodio si è ripetuto per l’ennesima volta.

Avere a che fare con gli haters non può essere certamente bello, nemmeno se la situazione persiste ormai da mesi. Ne sa qualcosa Chiara Nasti, che non esita a ribattere quando il tono viene decisamente superato. Emblematico, ad esempio, è quanto accaduto quando lei aveva organizzato il gender reeveal nel periodo della gravidanza, arrivando ad affittare lo Stadio Olimpico di Roma, scelta ritenuta da molti davvero “too much”.

Chiara Nasti: gli haters non le danno tregua

In diverse occasioni, invece, la 25enne è stata attaccata su un aspetto che non potrebbe che fare male a tutti, ovvero il suo modo di essere mamma. Ed evidentemente restare in silenzio di fronte a queste situazioni non può essere tollerabile, soprattutto perché da una foto pubblicata sui social non si può certamente capire se lei sappia o meno gestire il suo Thiago.

Questa volta tutto è accaduto dopo la pubblicazione di alcuni suoi scatti in vacanza, che non sono stati del tutto graditi da un’altra mamma. “Di mamma non hai niente, mi dispiace tanto, tantissimo – le ha scritto una donna –. Eppure giovani come te ce ne sono. Ma si vede dai gesti, dalle movenze. A te tutto questo manca. Piccolo, è solo uno zimbello. Non c’è AMORE, si vede”.

Restare in silenzio di fronte a parole così dure era praticamente impossibile, proprio per questo Chiara Nasti ha risposto prontamente, anche se non è detto che questo possa bastare a sedare una volta per tutte i commenti negativi.

“Mio figlio è un bambino attivissimo, felicissimo e super sveglio perché ha una mamma come me a differenza vostra – ha scritto -. Mamma mia, crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste mamme incattivite dalla vita dove gli si trasmettono gli stessi valori: INVIDIA, CATTIVERIA e TRISTEZZA. Già per esprimere questi pensieri mi piange il cuore per voi”. Basterà a mettere a tacere tutti in maniera definitva? Non resta che attendere, anche se fortunatamente non è tardata ad arrivare una voce fuori dal coro.

“Ti ho vista in spiaggia col tuo bambino e devo dire che sei una mamma dolcissima. Sono rimasta colpita dal fatto che facevi tutto da sola col bambino. Certo, questo è la normalità per tutti ma in questo caso mi ha colpito perché la settimana scorsa ho incontrato un’influencer che su Instagram fa tutta ‘la mamma faccio tutto io’ e invece aveva con sé la filippina” – questo è stato il commento di una follower.