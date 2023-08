Elettra Lamborghini da capogiro: la visione è rovente

La sexy ereditiera torna a brillare sui social con uno scatto che ha lasciato i followers a bocca aperta: riecco Elettra Lamborghini

Il mondo dello spettacolo continua a proporre personaggi ‘famosi’ sempre nuovi ma che spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano, finendo ben lontani dalla ribalta. Chi invece ormai da anni è sulla cresta dell’onda e sta vedendo incrementato il suo successo è la meravigliosa Elettra Lamborghini.

Cantante, imprenditrice ma soprattutto ereditiera dell’impero Lamborghini, leggendario brand di automobili che ha fatto la storia in tutto il mondo. Elettra Lamborghini è nata a bologna il 17 maggio 1994, nipote del fondatore della già citata e storica azienda automobilistica Ferruccio Lamborghini. In giovane età mostra i primi segnali di attaccamento al mondo della musica, con un talento che è sbocciato in brevissimo tempo. E proprio la musica l’ha resa celebre, al di là di un cognome estremamente importante. I suoi pezzi diventano quasi sempre delle vere e proprie hit, come il singolo d’esordio intitolato ‘Pem Pem‘ che nel febbraio 2018 la portò al successo.

In carriera, in televisione ma all’estero, ha avuto grande spazio. Nel 2017, in Spagna, ha partecipato al ‘Gran Hermano Vip‘ mentre in Inghilterra al ‘Geordie Shore‘, una delle trasmissioni più amate nel Regno Unito. Ultimamente ha pubblicato il suo singolo ‘Mani in Alto’ che – manco a dirlo – è stato subito uno dei brani più scaricati e riprodotti sulle note piattaforme di streaming musicale.

Elettra esagerata in costume: la foto è bollente

Nell’autunno 2020 Elettra ha sposato il cantante Afrojack con il quale è, ancora oggi, felice e molto unita. Il suo carattere solare e estremamente autoironico l’ha aiutata a raggiungere diverse tipologie di fan: basti pensare che ad oggi, solo su Instagram, vanta oltre 7,2 milioni di followers.

Proprio sui social la Lamborghini delizia i suoi tantissimi ammiratori con innumerevoli scatti, il più delle volte estremamente bollenti. L’estate è ormai giunta da un pò e le temperature, anche grazie alla cantante, nelle ultime settimane sono salite alle stelle. Perchè il suo profilo social è tra i più ricercati e cliccati degli ultimi anni: al centro di tutto, al di là delle sue doti in ambito lavorativo, una bellezza a dir poco disarmante.

E nell’ultimo scatto postato, in piscina, Elettra è semplicemente divina. Costume azzurro, con delle aperture sull’addome, che mostra il fisico davvero statuario della sexy ereditiera. Le curve della Lamborghini lasciano praticamente tutti a bocca aperta, con un lato A estremamente generoso ed apprezzato dai suoi seguaci. Tatuaggi in bella mostra e curve giunoniche: migliaia di likes e commenti in poche ore hanno reso il post praticamente virale, in attesa della prossima mossa della sensuale ereditiera.