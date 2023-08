Juventus, il top club piomba su Vlahovic: scambio a sorpresa

In casa Juventus continua a tenere banco la questione relativa a Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, infatti, a causa anche dei rapporti a dir poco difficili con Massimiliano Allegri, può seriamente cambiare aria. Un top club adesso fa sul serio per lui e si lavora al grande scambio a sorpresa.

Il futuro di Dusan Vlahovic continua ad essere avvolto da nuvole e da dubbi. Il suo ciclo alla Juventus, stando a quel che si vede dall’esterno, è giunto al capolinea. Troppe, infatti, le divergenze, soprattutto di ordine tattico, con il tecnico Massimiliano Allegri. L’allenatore preferisce un’altra tipologia di attaccante e per questo si è lavorato allo scambio con Lukaku. Soluzione, per il momento, sfumata. Adesso, però, un altro top club è pronto a fare sul serio per il serbo ed anche in questo caso si gettano le basi solide per uno scambio che può soddisfare tutte le parti in causa.

Mercato Juventus, top club sul serbo

Come è noto, il nome del bomber ex Fiorentina è presente sui taccuini di tanti top club. Soprattutto in Premier League. Piace, infatti, da tempo al Chelsea, ancor di più tenendo conto della volontà dei Blues di privarsi di un peso come quello rappresentato da Lukaku. Attenzione anche al Tottenham, che lo aveva individuato come erede di Kane.

Gli Spurs, però, alla fine hanno deciso di sparigliare le carte, rigettando la proposta del Bayern Monaco per il proprio capitano (almeno per il momento). I bavaresi, ovviamente, tenendo conto che in rosa non hanno un vero e proprio grande bomber, non possono stare a guardare. Per questo, stando a quanto raccontato da SportMediaset, i tedeschi stanno tornando alla carica per Dusan Vlahovic, che dunque può diventare per davvero il loro prossimo riferimento offensivo. E lo scambio può mettere la strada in discesa.

Bayern Monaco, Vlahovic con lo scambio

Da inizio mercato praticamente si rincorrono le voci su Vlahovic ma stavolta può arrivare davvero la svolta. Il Bayern Monaco ha le risorse economiche per ottenere il sì della Juventus. In più, ha una carta da giocarsi in questo affare: sa, infatti, che ai bianconeri piace Gravenberch e nel discorso può inserire anche il prestito del talento ex Ajax per abbassare le richieste della compagine juventina. Lo scambio, seppur non alla pari, può essere la chiave.