Mercato Inter, colpo a sorpresa per Ausilio: bruciata la Juventus

Mercato Inter, continuano le grandi manovre per Beppe Marotta e Piero Ausilio. I nerazzurri, infatti, a pochi giorni dall’inizio del campionato, hanno ancora bisogno di innesti ed in tal senso arriva un colpo a sorpresa. Bruciata in tal senso la Juventus, che da tempo si stava muovendo per il calciatore.

All’orizzonte per l’Inter c’è una stagione da non fallire, ancor di più dopo quanto avvenuto l’anno scorso. Se è vero come è vero che è stata raggiunta una storica finale di UEFA Champions League, è altrettanto vero che in Serie A le cose non sono andate benissimo. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, non è praticamente mai stata in lotta per lo Scudetto e nell’anno venturo la società si aspetta di tornare ad essere competitiva in Italia. Proprio per questo sta prendendo piede un colpo a sorpresa che ha il retrogusto di beffa per la Juventus, da tempo sulle tracce del calciatore.

Mercato Inter, nuovo colpo in entrata

Seppur in maniera non molto fragorosa, per così dire, l’Inter sta cambiando molto e lo sta facendo con estrema intelligenza. Sono andati via, infatti, profili di primo ordine come Onana, Brozovic, Skriniar, Dzeko e Lukaku, ma sono anche arrivati calciatori di primo piano come Sommer, Frattesi, Thuram ed il giovane difensore centrale Bisseck.

L’obiettivo adesso è quello di regalare a Simone Inzaghi l’attaccante di cui ha bisogno visto l’addio eccellente del belga, per il quale la trattativa per il ritorno a Milano si è completamente arenata. I due nomi più caldi sono quelli di Balogun e di Wahi. Per entrambi i giocatori va registrata secondo “FootMercato” la concorrenza del Monaco, che li sta seguendo per sostituire l’infortunato Embolo. Non una brutta notizia, però. nel momento in cui i monegaschi chiuderanno per un profilo (e Balogun e la priorità), per l’altro obiettivo ci sarà praticamente via libera.

Wahi all’Inter, beffa per la Juve

La pista da tenere maggiormente in considerazione è quella di Wahi, che da tempo piace alla Juventus. Il giocatore, però, preferirebbe la pista nerazzurra dal momento che vuole giocare la UEFA Champions League. Piace, ovviamente, anche al Chelsea, che però nelle ultime giornate sta intensificando i contatti con la Juventus per lo scambio Vlahovic-Lukaku che toglierebbe dalla concorrenza per il talento francese due concorrenti molto pericolose.