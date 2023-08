“Opzione reale”, torna all’Inter: Correa decisivo

L’Inter si avvicina ad un obiettivo di mercato. Marotta sta accelerando le operazioni in queste ore e potrebbe contare sul supporto, inatteso, di Correa

Il mercato dell’Inter sembra essere definitivamente entrato nel vivo. La squadra mercato nerazzurra sta provando ad accelerare le diverse operazioni di mercato che la vedono protagonista nel tentativo di regalare a Simone Inzaghi una rosa completa con qualche giorno di anticipo rispetto allo start della nuova stagione.

Dopo Frattesi, Bisseck e Thuram e Di Gennaro, l’Inter si prepara ad accogliere anche Yann Sommer. Il portiere del Bayern Monaco, infatti, la prossima settimana potrebbe già indossare la maglia nerazzurra. La trattativa tra Inter e Bayern Monaco è praticamente chiusa. L’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di 6 milioni di euro, la stessa cifra della clausola rescissoria. La novità sostanziale, però, è rappresentata dal fatto che l’Inter, grazie a i buoni rapporti con il club bavarese, si assicurerà le prestazioni sportive dell’estremo difensore della nazionale svizzera con un pagamento rateizzato che non prevede, quindi, l’attivazione della clausola.

Una volta ufficializzato Sommer, l’Inter lavorerà per cercare il portiere che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Sommer.

Sfumato Trubin, Marotta sta seguendo altre piste. Un profilo interessante, in tal senso, è quello di Emil Audero. Il portiere della Sampdoria rappresenta, senza alcun dubbio, un’occasione low cost rispetto a Trubin.

Inter, Biasin: “Beto è un’idea, ma l’operazione Sanchez è reale!”

Il giornalista di “Libero” Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di “TV Play“, ha parlato del momento dell’Inter. Il cronista ha toccato diversi argomenti, tra cui la questione che riguarda Alexis Sanchez.

Biasin ha posto l’accento anche sulle possibili alternative a Scamacca, andato all’Atalanta: “Beto è un profilo molto apprezzato dall’Inter, ma ci sono anche altri nomi da tenere in considerazione come Balogun e Morata”. Sempre il cronista ha confermato che il ritorno di Sanchez potrebbe essere fattibile: “Ho trovato conferme in merito al ritorno di Sanchez. L’affare, però, è legato alla cessione di Correa”.

Per l’argentino, finora, zero offerte concrete. Il ‘Tucu’ ha aperto a un trasferimento in Arabia, da dove sono arrivati dei sondaggi. Attenzione, però, alla pista italiana: l’ex Lazio piace molto a Vincenzo Italiano, con il tecnico che ha fatto il suo nome alla dirigenza della Fiorentina per rinforzare il reparto avanzato. Si può trovarr un’intesa sul prestito con diritto/obbligo di riscatto.