Ziyech arriva in Serie A: per lui c’è una big

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato potrebbe sbarcare in Serie A, ovvero in un campionato dove non ha mai giocato: ecco tutti i dettagli

Il talento è fuori discussione, bisognerebbe capire qual è ad oggi il suo stato di forma. Hakim Ziyech è il trequartista marocchino diventato un caso al Chelsea. Dopo due stagioni altalenanti anche dal punto di vista delle prestazioni, alla terza i Blues hanno impiegato davvero poco il classe ’93 finendo per metterlo spesso fuori dalla lista dei convocati.

Ziyech non è andato oltre le 18 presenze nella scorsa Premier League, da unire alle 6 totali nelle coppe. Un bottino davvero esiguo per il centrocampista offensivo dai piedi buoni che aveva fatto vedere cose ben più importanti quando vestiva la divisa dell’Ajax. Per questo, molti club sarebbero interessati ora ad un’eventuale offerta che si immagina non debba essere così alta per convincere il Chelsea a lasciarlo andare.

Se il marocchino dovesse tornare ai massimi livelli, potrebbe costituire davvero un affare. In passato ci aveva pensato il Milan. Che però non ha portato a termine la trattativa, così come non hanno fatto Roma ed Everton. Settimane fa è stato a un passo dalla Saudi League, per la precisione dal vestire la maglia dell’Al-Nassr (stessa squadra di Ronaldo e Brozovic). Affare chiuso, ma visite mediche non superate per questioni legate al suo ultimo infortunio.

Calciomercato, Ziyech subito in Serie A: spunta l’Inter dopo Milan e Roma

Secondo fichajes.net, è la squadra allenata da Simone Inzaghi l’italiana che ha messo nel mirino anche Ziyech, che oggi ha una valutazione di circa 20 milioni. Secondo quanto si legge nel portale di calciomercato, i nerazzurri attenderebbero di fare prima qualche colpo in uscita per eventualmente fiondarsi sul trentenne.

Prima Milan e Roma a sedurlo per poi abbandonarlo, ora la possibilità Inter. Sembra che in qualche modo alla fine il nazionale marocchino riesca a trovare sempre un modo per attirare la Serie A.

Ziyech ha esordito da giovanissimo con la maglia dell’Heerenveen, dove ha giocato per tre anni, poi ancora tanta Eredivisie prima col Twente e poi con l’Ajax e infine è arrivata la Premier League con il Chelsea, dietro un compenso di circa 40 milioni di euro.

In carriera, il ragazzo nato in Olanda ha vinto diversi trofei tra cui la Champions League del 2021. Purtroppo per lui, però, anche in quell’occasione non si alzò dalla panchina…