Inter, per la porta c’è l’ex Juve: ecco la formula

L’Inter continua a lavorare per completare il pacchetto dei portieri. Non solo Sommer, i nerazzurri seguono un estremo difensore con un passato alla Juventus

Mancano poco meno di tre settimane al via del nuovo campionato di Serie A e il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo. I vari club stanno accelerando le trattative che li vedono coinvolti con il chiaro obiettivo di farsi trovare al completo allo start della nuova stagione sportiva. L’Inter, dopo Bissek, Frattesi e Thuram, sta lavorando alacremente per assicurarsi altri giocatori in posizioni fondamentali.

Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 in forza all’Udinese, è ad un passo dall’abbracciare la causa nerazzurra. Altro discorso, invece, per quanto concerne Gianluca Scamacca che sembra essere vicinissimo al vestire la maglia nerazzurra, ma quella dell’Atalanta. In tal senso, l’Inter ha messo nel mirino Balogun. L’Arsenal, che nelle ultime ore avrebbe aperto alla cessione, non chiede meno di 35 milioni.

Gli addii di Lukaku e Dzeko, ovviamente, spingono l’Inter a cercare almeno un attaccante. Nelle idee di Beppe Marotta il reparto offensivo sarebbe dovuto essere completato dal ritorno di Romelu Lukaku. Le cose, come ormai è ben noto a tutti, non sono andate come immaginato dall’AD nerazzurro.

L’Inter ha visto partire anche l’intero pacchetto dei portieri. Onana, Handanovic e Cordaz hanno lasciato il club nerazzurro nel giro di poche settimane. Queste tre partenze, soprattutto quella di Onana, accasatosi al Manchester United per un cifra intorno ai 60 milioni di euro, ha posto la squadra mercato interista alla ricerca di tre portieri. Raffaele Di Gennaro, classe 1993, prelevato dal Gubbio, sarà il terzo portiere dell’Inter.

L’estremo difensore ha vestito la maglia nerazzurra nelle giovanili. Per quanto riguarda, invece, il portiere titolare, è finalmente arrivato Yann Sommer, operazione da 6 milioni di euro.

Inter, l’ex Juve Audero come vice Sommer

Non solo Sommer. I prossimi giorni, infatti, saranno caldissimi per quanto riguarda il vice del portiere svizzero. L’Inter sta seguendo diversi profili che potrebbero fare al caso. Mentre si prova a cercare un accordo con lo Shakhtar per arrivare a Trubin, il club nerazzurro si cautela seguendo anche altri profili.

L’Inter è molto interessata a Bento dell’Athletico Paranaense, così come a Emil Audero. Il portiere ex Juve rappresenterebbe l’alternativa ideale – soprattutto sotto l’aspetto economico – a Trubin. L’estremo difensore italiano potrebbe arrivare ad Appiano Gentile a fine mercato, in prestito con diritto.