Calciomercato Napoli, addio Zielinski: l’indizio social gela i tifosi

In casa Napoli sta tenendo banco negli ultimi giorni la questione relativa al futuro di Piotr Zielinski, che in questo calciomercato potrebbe dire addio ai campioni d’Italia dopo più di cinque anni di “onorato servizio“.

I tifosi azzurri ovviamente sperano che un addio del genere possa non consumarsi, anche perché Zielinski rappresenta essere una delle icone della formazione di Rudi Garcia, ma quanto trapelato nelle ultime ore fa svanire completamente nel nulla ogni “sogno”, se così vorremmo definirlo, della piazza azzurra.

Nelle ultime ore è infatti girato per i social un indizio inconfutabile che indirettamente ha definito una volta e per tutte il futuro di Piotr Zielinski in questo calciomercato.

Calciomercato Napoli, deciso il futuro di Zielinski: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Piotr Zielinski in questo calciomercato, giocatore al centro di interessanti voci che lo vedrebbero sempre più lontano da Napoli. Questo scenario non è campato in area così, dal nulla, ma anzi sono settimane che si parla della possibilità per il polacco di lasciare gli azzurri dopo quasi più di cinque anni.

Essendo un giocatore di un certo calibro, nonché leader all’interno dello spogliatoio, i tifosi del Napoli sperano di non doverlo mai salutare, e le primissime sensazioni erano che Zielinski potesse accontentare la volontà del suo popolo. Di punto in bianco, però, qualcosa pare essere cambiato, anche perché ora il polacco non è poi più così sicuro di vestire la maglia dei campioni d’Italia nella prossima stagione. Anzi, a questo punto, potremmo sbilanciarci dicendo che questo non succederà, come indirettamente confermato anche dall’indizio social che sta circolando in queste ore e che ha spezzato il cuore a milioni di tifosi partenopei.

A quanto pare Piotr Zielinski lascerà il Napoli in questo calciomercato, è confermato. La mogie del 20 azzurro, Laura Slowiak, ha infatti repostato sulle proprie stories Instagram il post di un tifoso che ritrae l’immagine del polacco esultante in occasione del gol di Raspadori contro la Juventus con tanto di messaggio strappalacrime: “Non ero pronto a salutarti..”. Messaggio chiaro, che in pratica mette il punto sul futuro Zielinski.

Zielinski via da Napoli: l’Arabia è sempre più vicina

Il futuro di Piotr Zielinski potrebbe essere in Arabia Saudita. Dopo il primo fallimentare attacco, l’Al-Ahli è tornato alla riscossa per il centrocampista polacco, questa volta però con un bagaglio economico e delle intenzioni completamente differenti.

Stando alle ultime notizie, infatti, a differenza della prima offerta ora il club saudita avrebbe messo sul tavolo del Napoli ben 20 milioni di euro, cifre che rappresenterebbero essere un affare per tutti, visto che al momento Zielinski avrebbe un contratto in scadenza il prossimo giugno. Se prima De Laurentiis era restio a venderlo, al 7 di agosto potremmo invece dire che il polacco è sempre più vicino all’Al-Ahli.

Rinnovo pronto per Zielinski, ma l’offerta dell’Al-Ahli è irrinunciabile

Il Napoli avrebbe deciso di aprire alla cessione di Zielinski anche perché il polacco starebbe prendendo troppo tempo per firmare il suo rinnovo. L’accordo per il prolungamento con gli azzurri c’è su tutto, cifre, modalità e tempo, ma l’ultima offerta presentata dall’Al-Ahli al giocatore farebbe tremare le gambe a chiunque. Il club saudita avrebbe infatti messo sul tavolo un contratto da ben 12 milioni di euro netti a stagione, cifre irrinunciabili e che potrebbero portare Zielinski a cambiare idea sul suo futuro, come confermato anche dalla storia Instagram di sua moglie Laura.