Georgina Rodriguez, nuovo orologio per la sua collezione: vale una fortuna

L’ultimo accessorio di Georgina Rodriguez fa davvero discutere, allargando a dismisura il suo viaggio negli orologi di lusso

Un oggetto invidiato per la compagna di Cristiano Ronaldo, diventata testimonial di un importante brand e con un pezzo unico al suo polso.

Di tutte le wags, senza dubbio è la più invidiata. Georgina Rodriguez ha una caratteristica fondamentale tra le altre: non sa più come spendere il denaro. L’ingaggio arabo del campione portoghese basta e avanza per comprare di tutto senza guardare al prezzo. Lo shopping è sfrenato, ma in alcuni casi arrivano anche delle partnership che allargano a dismisura il valore dei suoi aggetti.

In particolare, è sul profilo Instagram di un noto brand che emergono le foto della modella con un orologio davvero prezioso: un pezzo da collezione che vale una fortuna, ora posseduto da Georgina Rodriguez che allarga la sua vetrina.

Boom Georgina, il pezzo è raro

La modella portoghese ha così in mano un pezzo davvero importanti, in pochi potranno permetterselo al mondo. E non potrebbe essere altrimenti, visto le cifre e anche il lusso con il quale è stato costruito: pochi esemplari in circolazione, quindi, e per una clientela particolare. Non è certo un orologio da regalare alla cresima, costa quanto un appartamento in provincia: Georgina ha un Jacob&Co tempestato di diamanti.

Non il primo pezzo unico per lei da registrare in assoluto, ma senza dubbio è un pregiato orologio da collezione che trova in lady Ronaldo una partner d’eccezione. Quanto indossato al braccio è un esemplare che vale ben 94mila euro, una responsabilità non da poco quando viene esibito in giro. Georgina Rodriguez con questo orologio è stata la testimonial dello storico brand, specializzato in questi tipi di accessori, che piacciono in maniera bipartisan ai campioni, da Cristiano Ronaldo stesso, passando a Leo Messi, che ha in vetrina altri esemplari.

Un lusso non da poco, quindi, per la compagna del calciatore più pagato al mondo. Ronaldo guadagna qualcosa come 200 milioni di dollari solo dalle attività calcistiche in Arabia, senza contare quanto arriva dagli sponsor e da Instagram, dove ha superato i 550milioni di fan. Georgina, invece, ne ha circa 50 milioni: non che siano numeri da cestinare, anzi. Avendo quasi più followers di tutta la popolazione italiana messa insieme, può permettersi di essere una testimonial d’eccezione per ogni brand lussuoso.