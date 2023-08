Allegri netto su Vlahovic: l’indizio sul futuro

Nuova pagina nella telenovela che sta accompagnando l’estate della Juventus, quella legata al futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo prelevato a suon di milioni dalla Fiorentina nel gennaio 2022.

Il motivo dell’importante investimento, pari a circa 80 milioni di euro, è da ricondurre nel tentativo della Vecchia Signora di assicurarsi l’attaccante titolare per il presente e per il futuro, intorno al quale costruire il progetto dei bianconeri.

Dopo un anno e mezzo in maglia Juve, però, il rendimento dell’attaccante serbo è stato tutt’altro indimenticabile. Tra problemi fisici, pubalgia su tutti, e la non perfetta collocazione nel 3-5-2 varato da Massimiliano Allegri la scorsa stagione, il futuro di Vlahovic alla Juventus è finito tra le ombre. In tutto il corso di questa sessione estiva il bomber ex viola è stato accostato a top club come Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea.

Vlahovic ancora in dubbio: le parole di Allegri sono inequivocabili

Nelle ultime settimane, dopo che spagnoli, francesi e tedeschi sembrano essersi defilati, per il possibile addio di Vlahovic alla Juventus sembrerebbe rimanere in piedi solo l’ipotesi inglese. Non è un mistero, infatti, che la Vecchia Signora abbia provato ad imbastire uno scambio con il Chelsea, che prevedeva l’arrivo all’Allianz Stadium di Romelu Lukaku più un conguaglio economico in favore dei bianconeri.

Proprio le incomprensioni sull’ammontare del conguaglio ha frenato bruscamente la trattativa tra i Blues e la Juve e, a meno di ribaltoni clamorosi, la pista Chelsea si allontana sempre più. Di recente, anche lo stesso Allegri si è espresso sul futuro del serbo. Le sue parole non hanno lasciato spazio ad interpretazioni.

Il tecnico della Juventus è intervenuto ai microfoni dopo il match giocato tra Juventus e Juventus Next Gen, finito 8-0 per i suoi uomini. Al mister bianconero sono stati chiesti pareri su Vlahovic e sul suo futuro e Allegri ha glissato così. Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Vlahovic? Io sono l’allenatore e do solo un parere tecnico: sono veramente contento di lui. – prosegue Allegri – Di fronte a offerte importanti sarà la società a decidere e valutare. Come ha detto il ds Giuntoli dobbiamo diventare sostenibili. Io sono contento della rosa e del parco attaccanti che abbiamo a disposizione“.

Allegri, dunque, ha allontanato le voci di mercato intorno al serbo e rimesso il focus sul lavoro sul campo e sulla preparazione della stagione che prenderà il via tra poco. Prove di disgelo? Il futuro di Vlahovic potrebbe tornare a tingersi di bianconero.