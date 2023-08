Fiocco azzurro in casa Inter: il bomber raddoppia

Grandiosa novità in casa Inter, fiocco azzurro per il bomber dei nerazzurri: è da poco nato il secondogenito

Il calciatore argentino e bomber dell’Inter, Lautaro Martinez ha recentemente condiviso un momento di gioia straordinaria, proprio all’avvicinarsi dell’inizio del nuovo campionato di Serie A.

Il numero dieci dell’Inter ha annunciato con orgoglio e felicità di essere diventato papà per la seconda volta, con sua moglie Agustina che ha dato alla luce il loro secondogenito, Theo. Questo nuovo arrivo si unisce alla loro famiglia, che già nel 2021 aveva accolto con gioia la loro prima figlia, Nina. La notizia è stata condivisa attraverso il profilo Instagram del capitano nerazzurro, dove ha espresso emozioni forti e profonde.

Con parole commoventi, Lautaro Martinez (out col Salisburgo per un sovraccarico muscolare) ha scritto: “Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felici di tenerti tra le nostre braccia. La tua sorellina è casa che ti aspetta per riempirti di amore. Adesso siamo in quattro. Benvenuto Theo, ti amiamo”. Queste parole sincere e toccanti hanno davvero catturato l’immensa gioia e la gratitudine che Lautaro e Agustina stanno vivendo in questo momento così speciale.

Lautaro Martinez per la seconda volta papà: il figlio si chiama Theo

La notizia della nascita di Theo Martinez ha innescato un’onda di congratulazioni da parte di colleghi, amici e compatrioti che hanno dimostrato il loro affetto attraverso i social.

Alcuni compagni di squadra attuali e non solo come Leandro Paredes, il Dibu Martinez, German Pezzella, Sergio Aguero, Paulo Dybala e Javier Zanetti hanno voluto augurare il meglio a Lautaro, dimostrando quanto sia apprezzato e stimato nel mondo del calcio.

La famiglia dell’Inter ha anche manifestato il suo affetto e le sue congratulazioni per il nuovo arrivo nella vita del giocatore. Oltre ai colleghi calciatori, anche altri personaggi, come il nuovo compagno di squadra Juan Cuadrado,ma anche Wanda Nara, Borja Valero e persino la Curva Nord hanno voluto esprimere la loro gioia e i loro auguri per questa lieta notizia.

Le informazioni di questa dolce novità provengono da gazzetta.it, che ha condiviso questo meraviglioso avvenimento nella vita di Lautaro Martinez. La nascita di Theo rappresenta senza dubbio un momento di grande gioia per il calciatore e la sua famiglia, e allo stesso tempo, emana felicità anche a tutti coloro che ammirano e seguono Lautaro nel mondo del calcio e non solo.