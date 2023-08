Carolina Stramare esce allo scoperto: love story col calciatore di Serie A

Carolina Stramare è sempre più protagonista dell’estate, oltre alle foto sui social ora emerge la sua love story con un big in Serie A.

L’ex miss Italia è tornata a innamorarsi, sembra ormai evidente come ci sia un feeling speciale con uno dei calciatori maggiormente seguiti nel calciomercato, una coppia che già appassiona i fan.

La miss e il calciatore, un binomio che continua a ripetersi. Nel caso di Carolina Stramare è una sorta di bis dopo aver frequentato Dusan Vlahovic in passato. L’ex Miss Italia è una delle donne più desiderate, la sua bellezza è straripante e lo dimostra con le sue partecipazioni in tv e sui social.

La Stramare è una delle influencer più esplosive, non è una taglia 38 ed è proprio questa la sua grande dote. Curve generose, sguardo accattivante e ammaliante, è riuscita a conquistare il cuore di un protagonista del campionato italiano.

Stramare in love, il bomber fa gol

L’estate dei vip è tra le spiagge e gli appuntamenti galanti, i calciatori sono impegnati nel precampionato e vorranno farsi trovare pronti per il prossimo weekend, quando inizierà la Serie A. Un attaccante avrà una tifosa in più, su questo non sembrano esserci più dubbi, stando anche a quanto appurato da una storia su Instagram caricata dalla stessa influencer. Carolina Stramare è legata a Pietro Pellegri, è il giovane centravanti dell’under 21 il nuovo compagno.

L’attaccante è stato così immortalato in una storia su Instagram dalla Stramare, erano in ascensore e con il commento di un cuore. Le interpretazioni ormai portano a fugare i dubbi, è nata una nuova storia d’amore, la Stramare continuerà a frequentare una punta nella città della Mole Antonelliana, seppur sotto l’altra sponda. Il giovane bomber del Torino, classe 2001, è atteso in questa stagione al definitivo salto di qualità, da compiere sotto gli occhi di un mister molto esigente come Ivan Juric. Che di certo non ammetterà distrazioni, Pellegri dovrà dimostrare di dare il 100% e di non avere altri pensieri in campo.

Il Torino sta diventando comunque la squadra più legata al mondo del gossip. Nelle scorse settimane è stato protagonista uno dei nuovi acquisti in granata. Raoul Bellanova legato a Paola Di Benedetto, un’altra coppia emersa in quest’estate e che allarga così la platea di tifosi vip per i granata. Ora i tifosi attendono entrambe le influencer sugli spalti, possono portare decisamente fortuna ai loro compagni, pronti per aprire un ciclo con il Torino.