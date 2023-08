Ultimatum Inter, rischia una stagione in tribuna

L’Inter vuole liberarsi di un esubero in rosa ed è pronta anche a garantire al giocatore un anno in tribuna se non accetterà una nuova destinazione in questa sessione di mercato.

Mercato in fermento in casa Inter. I nerazzurri stanno chiudendo le operazioni in entrata per ultimare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Arrivati Sommer e Audero per la porta, mentre per l’attacco il sogno resta Balogun. Non ci sono però solo i tasselli nella campagna acquisti da sistemare, ma c’è anche una rosa da sfoltire.

Attualmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi è composta da 26 elementi. Ci siamo quasi dunque per poter lavorare con un numero accettabile e gli esuberi nel progetto tecnico sono già ben noti. Uno è Correa, che non ha mai convinto fin dal suo approdo a Milano. Se l’Inter riceverà l’offerta giusta partirà, altrimenti resterà come quarto attaccante.

Chi invece è completamente fuori da ogni schema nella mente dell’allenatore è Valentino Lazaro. Esterno austriaco arrivato nell’ormai lontana estate del 2019, il nativo di Graz non si è mai imposto con la maglia nerazzurra. I 22,5 milioni spesi per prelevarlo dall’Hertha Berlino sono quindi un investimento andato oramai quasi interamente perduto.

Lazaro rischia un anno di nulla

Nell’ultima stagione il ragazzo ha chiuso l’ennesima avventura in prestito. Stavolta l’ex Salisburgo ha giocato in Serie A con la maglia del Torino. Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica le altre stagioni in cui Lazaro ha giocato altrove a titolo temporaneo. Si sperava che in granata potesse, grazie alla cura Juric, ritrovare in parte le qualità intraviste in Germania, ma così non è stato.

Qualcosa di meglio rispetto alle ultime stagioni si è visto in 23 partite e 2 assist, ma non abbastanza per convincere il Torino a riscattarlo. La clausola per la permanenza in granata era fissata a 6 milioni, giudicati troppi da Cairo, che ha virato su altri profili. L’Inter quindi ora deve riuscire a liberarsi quantomeno dell’ingaggio del giocatore, soprattutto vista la situazione economica della famiglia Zhang.

Il discorso dell’Inter al giocatore è chiaro. Se Lazaro non si troverà un’altra squadra resterà sì all’Inter, ma fuori da qualunque lista, sia da quella over per la Serie A che da quella per le coppe, ovvero Champions League e Coppa Italia. Un anno in tribuna dunque, che peggiorerebbe ulteriormente la situazione sul mercato del ragazzo.

All’esterno austriaco dunque conviene accettare l’interessamento di qualche altra squadra, nonostante abbia lavorato durante la tournée in Giappone con Simone Inzaghi per tentare di convincerlo della sua utilità in rosa. Con davanti Cuadrado e Dumfries, però, è complicato pensare a uno spazio per lui.