Addio Hamilton, l’annuncio fuga ogni dubbio

Il Mondiale di Formula Uno vive un periodo di sosta. Ma i rumors relativi al mercato dei piloti non hanno alcuna intenzione di smettere.

Il Mondiale di Formula Uno vive un periodo di pausa con i piloti divisi tra le vacanze e il lavoro in vista della seconda parte di stagione. La prima parte ha visto un dominio indiscusso da parte di Max Verstappen con il pilota olandese ormai ad un passo dal terzo titolo consecutivo.

‘Super Max’ era il grande favorito per questo Mondiale ma nessuno si aspettava una situazione cosi netta con la Red Bull che ha vinto tutti i Gran Premi disputati e il pilota olandese già a quota 314 punti e con 10 Gran Premi vinti in questa stagione. Dietro il vuoto con il compagno di squadra Sergio Perez secondo e sotto i 200 punti e tutti gli altri addirittura a meno della metà dei punti di Verstappen. Tante delusioni in questo Mondiale, a partire dalla Ferrari, probabilmente la grande sconfitta fino ad ora ma non solo.

Una delle grandi delusioni di quest’annata è il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota britannico non è mai stato in vera lotta per le prime posizioni e la sua Mercedes sembra aver fatto un passo indietro rispetto al passato. Per la monoposto l’unica vera lotta è stata quella tra i due piloti e al momento Hamilton è davanti in classifica rispetto al giovanissimo Russell (148 punti contro i 99 del giovane George). Ma oltre a questa situazione continuano i rumors relativi al mercato.

Hamilton, arriva l’annuncio di Toto Wolff

Con il Mondiale ormai deciso è il mercato dei piloti a tenere banco nel circuito e questa situazione va ormai avanti da settimane. Lewis Hamilton ha il contratto in scadenza a fine stagione, da settimane o meglio mesi si discute del rinnovo ma al momento, nonostante le parti parlino con ottimismo, non c’è alcun accordo. In passato si era parlato di un presunto rumors sulla Ferrari, poi smentito, ma la realtà è che Hamilton e la Mercedes non sono completamente d’accordo e nello specifico il pilota vuole rassicurazioni sulla competitività dell’auto. Intanto il team Manager della Mercedes Toto Wolff è tornato a parlare della vicenda.

Il noto manager ha parlato ai microfoni del podcast della BBC Desert Island Disc ed ha dichiarato: “Sto facendo il possibile per far restare Hamilton. Non credo ci sia tanto bisogno di convincerlo e nonostante le difficoltà degli ultimi anni lui è un pilastro per la resurrezione del nostro team”.

Parole importanti con Wolff che vuole quindi blindare il suo pilota principale. Hamilton dal canto suo attende risposte, con la speranza che in pista la Mercedes possa essere presto competitiva, anche per la vittoria finale.