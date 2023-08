Napoli, plusvalenza Osimhen: inchiesta a Roma “Falso in bilancio”

Novità importanti per l’inchiesta sulla presunta plusvalenza di Victor Osimhen, arrivato al Napoli nel 2020 dal Lille: la svolta decisiva

Victor Osimhen è diventato uno dei simboli dell’attuale Napoli. Le sue prestazioni entusiasmanti l’hanno portato ad essere uno degli attaccanti più forti in circolazione. Ora è arrivata la svolta nelle indagini che coinvolto in prima persona anche il nigeriano, protagonista totale della crescita della squadra partenopea.

Le big d’Europa vorrebbero fare follie per lui, ma il presidente De Laurentiis ha dichiarato poche ore fa ai microfoni Sky Sport che il top player non andrà via in questa sessione di calciomercato. A breve firmerà il rinnovo contrattuale con la società partenopea con l’inserimento di una clausola rescissoria davvero importante. Al momento i tifosi del Napoli se lo godranno almeno per un’altra stagione dopo i numerosi gol messi a segno nell’ultimo anno ricco di successi.

Napoli, plusvalenza Osimhen: la svolta nelle indagini

Nel mirino della magistratura c’è ancora il suo trasferimento in Serie A: ecco cosa sta succedendo con la svolta decisiva in Tribunale con il cambio totale. Victor Osimhen continua però a concentrare tutte le sue forze sul campo per iniziare alla grande la prossima stagione in maglia azzurra.

Ancora nel mirino il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli avvenuto nel 2020. Così sarebbe incosistente il reato di dichiarazione fraudolenta, ma è sempre presente al momento quella per false comunicazioni sociali nel bilancio di esercizio. Poichè il bilancio della società partenopea è stato approvato a Roma, l’inchiesta sarà spostata da Napoli alla Procura della Capitale: l’indiscrezione è stata lanciata dall’edizione de Il Fatto Quotidiano.

In passato anche il presidente Aurelio De Laurentiis era uno dei cinque indagati. Nel corso dei mesi ci sono state diverse perquisizioni nelle sedi di Roma e Castel Volturno acquisendo documenti e materiale informatico tra cellulari e pc per fare chiarezza sul trasferimento dell’attaccante nigeriano avvenuto intorno ai 71 milioni di euro. Il Lille aveva ricevuto 50 in cash, mentre il restante era arrivato dai cartellini di Orestis Karnezis e di giovani calciatori della Primavera azzurra, come Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri, con valutazioni considerate eccessive per calciatori senza alcuna esperienza a livello nazionale ed internazionale.

L’ipotesi di dichiarazione fraudolenta è caduta del tutto, ma ora bisognerà capire a Roma cosa succederà cone le varie accuse di false comunicazioni sociali. Al momento Victor Osimhen firmerà nelle prossime ore il contratto con il club partenopeo con una clausola rescissoria superiore ai 150 milioni di euro. Respinte le numerose sirene provenienti dall’Arabia Saudita con la sua voglia di continuare a vincere in maglia azzurra dopo il trionfo dello Scudetto.