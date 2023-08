Lukaku richiama l’Inter: ecco cosa sta succedendo

Lukaku non è ancora del tutto fuori dal discorso Inter e avrebbe addirittura richiamato il suo vecchio club: sta succedendo davvero l’impossibile

Il tormentone del mercato italiano di questa estate è destinato a regalare ancora ulteriori puntati impreviste. “Big Rom”, destinato alla Juve, non è poi così sicuro di sbarcare a Torino e lancia segnali al suo ex club, per nulla interessato ad eventuali ripensamenti.

Ogni volta che sembra essere arrivata la parola fine su questa storia ecco che puntualmente esce fuori qualche particolare sorprendente. Romelu Lukaku non ha pace e di certo non può restare al Chelsea. Il club londinese, d’accordo con il nuovo allenatore Pochettino, non vuole avere nulla a che fare con il centravanti belga e cerca per lui la sistemazione migliore dal punto di vista economico.

Da settimane va avanti il tira e molla con la Juventus, con i bianconeri che hanno messo sul piatto il famoso scambio con Vlahovic. Ad ostacolare la trattativa ci sono però due fattori ancora irrisolti: il primo riguarda il cospicuo conguaglio che i bianconeri vorrebbero in aggiunta al cartellino del bomber ex Inter per liberare Dusan. Si parla di almeno 40 milioni, con i Blues intenzionati a metterne sul piatto al massimo la metà. Il secondo punto sono le condizioni fisiche di Vlahovic, ancora alle prese con la pubalgia, che non lo lascia in pace dai tempi della Fiorentina.

Inter, Lukaku prova a ricontattare i nerazzurri: questa volta però la porta resta chiusa

Quello che più sorprende, però, è quanto sta accadendo intorno a Lukaku in queste ultime ore. Alcuni insider di mercato su Twitter hanno rivelato infatti di un clamoroso dietrofront del belga nei confronti dell’Inter. “Big Rom” avrebbe richiamato il suo vecchio club per sondare il terreno e capire se ci fosse ancora margine di manovra. Marotta non è riuscito ancora a regalare a Simone Inzaghi la punta di chi ha tanto bisogno.

Il preferito resta Balogun dell’Arsenal, ma il prezzo dell’americano per ora è considerato troppo elevato. Stesso discorso per Morata e Scamacca, alla fine terminato all’Atalanta. I nomi iniziano a scarseggiare e iniziare la stagione solo con Thuram e Lautaro Martinez sembra in effetti davvero troppo poco.

La telefonata di Lukaku non porterà però nessun effetto concreto su un possibile ritorno, visto che sia lo spogliatoio che i tifosi sono rimasti troppo delusi dal suo comportamento recente.