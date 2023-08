Barcellona, il dopo Dembélé arriva dalla Germania

Il Barcellona ha scelto il nome dell’erede di Dembélé: il nuovo top player per l’attacco arriva direttamente dalla Bundesliga

Il mercato del Barcellona prosegue senza soste. La squadra campione di Spagna ha le idee chiarissime. Nonostante qualche cessione importante abbia fatto storcere il naso ai tifosi azulgrana, il club non ha alcuna intenzione di farsi cogliere impreparato, e sta per rispondere alle partenze più dolorose con un super colpo in grado di infiammare il popolo del Camp Nou. Stando a quanto trapela dalla Germania, sarebbe stato scelto infatti l’erede di Ousmane Dembélé. E si tratta di un altro top player del Bayern Monaco.

Occhi puntati ancora una volta sulla Baviera per il Barça di Xavi. La squadra catalana ha già portato via dal Bayern Robert Lewandowski lo scorso anno, con risultati entusiasmanti, visto il grandissimo trionfo ottenuto in Liga. Un successo che ha convinto la dirigenza a puntare ancora una volta su un top player del Bayern per rinforzare la rosa. Forse perché profilo ideale per il club, o magari anche per questione di cabala.

Un acquisto comunque necessario, considerando la partenza di Ousmane Dembélé, ormai nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Per quanto l’ala francese non abbia mai fatto della continuità il suo punto di forza, non è semplice sostituire un giocatore da 40 gol e 43 assist in 185. Serve un campione di nome e con un curriculum importante, fatto di gare in Champions, successi in campionato e tanti gol e assist. Un identikit che si addice perfettamente a un nazionale tedesco del Bayern.

Barcellona, occhi in Baviera: l’erede di Dembélé arriva dal Bayern

A riportare la notizia dell’interessamento del Barça è stato il quotidiano tedesco Bild, da sempre molto vicino alle questioni di casa Bayern. A quanto pare il club spagnolo vorrebbe ripetere un’operazione alla Lewandowski, convincendo la più importante squadra di Germania a cedere uno dei propri maggiori gioielli con una maxi offerta.

Il prescelto sembrerebbe essere Leroy Sané, ala destra, classe 1996, ex pupillo di Pep Guardiola al Manchester City, da tre stagioni autentico trascinatore del Bayern sia in patria che in Champions. Un giocatore in grado di mettere a segno, con la maglia del top club tedesco, 38 gol e 37 assist in 133 presenze.

Numeri che lo renderebbero un perfetto erede di Dembélé. Resta però da comprendere se ci siano i margini per poter intavolare una trattativa con la squadra bavarese, che non ha alcuna intenzione di farsi nuovamente scippare uno dei propri maggiori talenti dal club blaugrana, considerando anche che Sané è ancora legato ai tedeschi da un contratto in scadenza 2025, e che quindi difficilmente lascerà la Germania se non per un’offerta di almeno 50-60 milioni di euro.

Una somma considerevole che non è detto possa essere alla portata dei campioni di Spagna. Il Barça è ancora alle prese, infatti, con problemi di registrazione dei calciatori in Liga a causa della sua situazione economica difficile. Servirà quindi trovare la giusta soluzione per poter rendere possibile un affare che farebbe dimenticare subito ai tifosi la partenza di un calciatore del calibro di Dembélé.