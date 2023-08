Vuole mandare via Osimhen, sta succedendo ora

La gestione riguardante il cartellino di Osimhen è, attualmente, una delle indiscrezioni più clamorose di questo calciomercato

Victor Osimhen per l’economia di gioco di questo Napoli è un elemento prezioso e imprescindibile. Forse addirittura più dello stesso compagno di reparto Kvaratskhelia, per quanto il georgiano abbia impiegato realisticamente poco tempo, per ambientarsi nei meccanismi partenopei. Con il mister Rudi Garcia si potrà vedere una squadra dalla filosofia e dall’approccio molto simili, ma l’impatto offensivo risulterà devastante allo stesso modo.

Per rendimento e anche per contributo alla squadra, il nigeriano è ad oggi un giocatore incedibile. Anche se quanto si è potuto leggere di recente fa presagire in maniera decisamente diversa. Pare ci sia infatti una figura intenta a voler portare via il bomber dalla sua squadra: ecco di chi si tratta. Nel calciomercato le influenze esterne hanno senza alcuna ombra di dubbio il loro peso specifico. Inutile negare che sia così.

Soprattutto quando alla base del “pressing” ci sono delle disponibilità economiche difficili da ignorare. Anche al fronte del giocatore più importante, la cui partenza non è certo che verrebbe risanata con il solo utilizzo del proprio potere economico. In questo caso, però, potrebbe esserci un’eccezione che se si concretizzasse avrebbe del clamoroso. La figura in questione è Mohammed El Yaagoubi, intermediario che lavora per conto dell’Al Hilal, facoltoso club arabo appartenente alla ormai rinomata Saudi League. Stando a ciò che sostiene il sito Calciomercato.it, infatti, è lui il pericolo numero uno da cui i partenopei vogliono guardarsi bene. Ma non sarà facile trattenere il giocatore.

Nonostante De Laurentiis abbia inizialmente respinto le sue avance, l’uomo di mercato arabo si è mosso seriamente per il cartellino di Osimhen. Arrivando anche a lavorare per proprio conto. Cosa che non tutti gli intermediari sono soliti fare, non avendo di fatto chissà quale influenza nelle trattative.

Il pericolo numero uno del Napoli

Il pericolo numero uno del Napoli è a quanto pare la figura citate sopra, ovvero tale Mohammed El Yaagoubi. L’intermediario in questione lavora giorno dopo giorno a stretto contatto con i vertici dell’Al Hilal, e dopo aver contribuito ad ogni trasferimento della società, si è deciso a portare a termine un nuovo colpo in orbita saudita.

I partenopei stanno cercando di tutelarsi come possono, prendendo contatti anche con altri professionisti. Su tutti, l’agente di David. Per il bomber nigeriano l’insider arabo sembra essere intenzionato a fare sul serio, e farà il possibile per portarlo via dal capoluogo campano.