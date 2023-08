Clamoroso Conte, torna subito in Nazionale

Antonio Conte è rimasto senza squadra ma gli ultimi rumors lo vogliono molto vicino al ritorno in Nazionale: i tifosi sono in fibrillazione

I principali campionati europei riapriranno i battenti con un grande assente in panchina. Non ci sarà infatti Antonio Conte, che non ha trovato una nuova sistemazione dopo l’addio al Tottenham dello scorso marzo. L’ultima avventura del tecnico salentino è stata proprio quella con gli Spurs, con cui aveva trovato un accordo a novembre 2021 per provare a riportare il team tra le prime quattro in classifica.

Un’impresa riuscita nella prima stagione, grazie agli ottimi risultati conseguiti dopo l’arrivo di Conte in panchina, però nella seconda annata le cose non sono andate come previsto. L’andamento del Tottenham in Premier è stato piuttosto negativo e in Champions il cammino degli Spurs si è interrotto agli ottavi di finale per mano del Milan.

Gli Spurs e Conte sono quindi arrivati a una risoluzione consensuale: una mossa che lasciava immaginare una nuova avventura per l’ex allenatore di Juve e Inter. Qualcuno già immaginava un grande ritorno in Serie A, magari proprio sulla panchina bianconera. Niente di tutto questo, anche perché la Juve ha confermato Allegri e nessuna altra squadra ha puntato su Conte. Almeno per il momento, dato che molto dipenderà dai risultati e non è detto che non si liberi qualche panchina già nei prossimi mesi.

Antonio Conte di nuovo Commissario Tecnico: accordo vicino

Il nome del tecnico salentino è sempre uno di quelli che accende l’entusiasmo dei tifosi, tanto che in molti lo vorrebbero di nuovo sulla panchina della Nazionale italiana. In tanti ricordano la splendida cavalcata dell’Italia a Euro 2016, con la qualificazione alle semifinali soltanto sfiorata nella gara persa ai rigori contro la Germania. Ebbene, dagli ultimi rumors sembra proprio che Conte sia pronto a riprendere il suo ruolo di Commissario Tecnico.

Mancini può però dormire sonni tranquilli, dato che il team in questione non è quello azzurro. Secondo quanto riportato da ESPN, precisamente dal giornalista Rafael Ramos, il Messico starebbe seriamente pensando ad Antonio Conte per la panchina della Nazionale. Come noto, infatti, i Mondiali del 2026 saranno organizzati da Stati Uniti, Messico e Canada.

Una vetrina molto importante per Conte, che potrebbe scegliere di ripartire dal team messicano. Sembra che la candidatura dell’ex tecnico del Chelsea sia caldeggiata soprattutto dal presidente della Mexican Football Federation (FMF), Juan Carlos Rodriguez.