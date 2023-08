Arrivano i soldi per Thuram Jr, li porta Szczesny

Arrivano i soldi per Thuram Jr. Dopo la sfida in famiglia, la Juventus si rimette in moto per cercare di migliorare il proprio organico

Anche la storia e la tradizione della Juventus rappresentate al meglio dalla sfida ferragostana tra Juve A e Juve B appartiene ormai al passato. Il presente si chiama mercato e al mercato la Juve chiede, quasi disperatamente, di poter reperire le risorse necessarie per migliorare un organico che presenta vuoti importanti.

Per quanto i test estivi vadano presi con le molle, le prime uscite della formazione guidata da Massimiliano Allegri hanno mostrato alcune palesi evidenze. Al di là di quello che dirà poi il mercato, Vlahovic sembra un giocatore sulla via del completo recupero, così come Chiesa è ben altro giocatore rispetto a quello visto nelle ultime due stagioni. Dopo un biennio terribile si è riaffacciato in casa Juve anche Kaio Jorge, talento ritrovato e da non trascurare.

In difesa tutto è rimasto invariato con Danilo, Bremer e Gatti a costituire il trio di centrali. E’ a centrocampo che la Juventus presenta le maggiori problematiche. Le parole di Allegri su Pogba sembrano più degli spot per possibili acquirenti che non un realistico progetto tecnico. Il centrocampista francese è un peso insostenibile per la Juventus con il suo ingaggio, 8 milioni di euro netti, il più alto in casa Juventus, che si scontra fatalmente con la sua perdurante indisponibilità.

Allegri ha fatto il nome del suo centrocampista preferito, il cui acquisto potrebbe essere finanziato da Szczesny.

Arrivano i soldi per Thuram Jr

Khéphren Thuram, eccolo il nome di Massimiliano Allegri per il suo futuro centrocampo. Il secondogenito dell’ex fuoriclasse francese della Juventus, Lilian Thuram, è l’obiettivo dichiarato della società bianconera.

Nato a Reggio Emilia nel 2001, Khéphren Thuram è centrocampista del Nizza e della nazionale francese. Profilo di spicco nel panorama internazionale, è in grado di ricoprire tutti i ruoli di centrocampo. Ottima tecnica individuale, grande fisicità e velocità lo rendono elemento di sicura affidabilità e la giovane età depone a suo favore. Il Nizza lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Una cifra importante che può essere raggiunta soltanto con un’uscita di peso. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto grazie alla cessione del portiere Szczesny qualora il numero uno bianconero entrasse nelle mire del Bayern Monaco. Il club bavarese dopo aver ceduto Sommer all’Inter e con Neuer alla prese da tempo con problemi fisici, è alla ricerca di un portiere affidabile. Lo ha individuato in Kepa del Chelsea.

Qualora però la trattativa non andasse a buon fine ecco che il nazionale polacco della Juventus potrebbe diventare l’obiettivo numero uno dei tedeschi. La Juventus lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il numero uno della Juve ha un ingaggio molto alto, 6,5 milioni di euro netti annui ed un contratto in scadenza a giugno 2025. La sua eventuale cessione alleggerirebbe l’elevato monte ingaggi della società e promuoverebbe titolare Mattia Perin, con Carnesecchi che potrebbe essere acquistato in ottica futura.