Annalisa fa sold out: spettacolare sotto la pioggia

L’ex allieva di Amici torna a brillare sui social con uno scatto a dir poco rovente: Annalisa, sotto la pioggia, mai così sensuale

Il mondo della musica, in Italia, è assai vario e praticamente ogni anno sforna talenti che spesso e volentieri finiscono nel dimenticatoio in un batter di ciglia. Questo non è assolutamente il caso della magnifica Annalisa Scarrone che rimane il punto di riferimento della musica al femminile.

Nata a Carcare, in provincia di Savona, il 5 agosto 1985 ed in arte semplicemente Annalisa, la cantautrice deve la sua esplosione alla trasmissione ‘Amici di Maria De Filippi‘ alla quale partecipò nel lontano 2010. Il talent show, che ancora oggi macina ascolti da record su Canale 5, è stato il suo fortunatissimo trampolino di lancio. ‘Nali’, nomignolo nonchè ittolo del suo primo album, viene riconosciuta da anni come uno dei talenti più promettenti della musica in Italia. Ed i suoi risultati, in continuo crescendo, sono la prova più tangibile. Perchè anche sul web, ed in particolar modo sui social come Instagram, Annalisa ha accumulato 1,9 milioni di followers.

La sua bravura in campo musicale è contornata da una bellezza che l’ha resa tra le donne più desiderate d’Italia. Sui social la cantautrice pubblica con grande costanza foto che la ritraggono tanto impegnata nei suoi lavori, quanto intenta a ringraziare i fan o a godersi semplici scatti di vita quotidiana. La sua sensualità è sotto gli occhi di tutti ma rimane solo un prezioso ‘extra’: Annalisa ha infatti accumulato diversi premi e riconoscimenti. Un ‘MTV Music Awards’, un ‘Wind Music Awards’, oltre 13 dischi d’oro e platino ed il suo tour – partito di recente – sta facendo il pieno di sold out in praticamente ogni tappa: la più attesa era e rimane quella a Milano, al Forum di Assago.

Annalisa, un ‘grazie’ bollente ai fan

‘Bellissima‘, ‘Mon Amour‘ – che da poco è divenuto triplo disco di platino – fino a ‘Disco Paradise‘, singolo che è diventato in breve tempo hit dell’estate e scritta insieme a J-Ax (e agli Articolo 31) e Fedez. Il 26 giugno ha preso parte al concerto in Piazza Duomo, a Milano, chiamato ‘Love-Mi’ e organizzato dal marito di Chiara Ferragni. Tre giorni dopo, in gran segreto, Annalisa è convolata a nozze: il fortunato è Francesco Muglia, manager originario di Padova.

Sui social ed in particolar modo su Instagram Annalisa ha voluto dire grazie ai suoi tanti fan per quella che – come anticipato – rimane la tappa più importante del suo tour di scena il prossimo 4 novembre. “Il Forum è ufficialmente sold out e vi prometto che lo tireremo giù”. Una promessa, per la tappa milanese, che viene poi seguita da uno scatto decisamente bollente.

Annalisa si mostra in tutta la sua bellezza stesa per terra, sotto la pioggia battente, con addosso un vestito che lascia trasparire le sue incredibili forme. Un fisico invidiabile che sembra non aver subito minimamente l’avanzare degli anni: e a 38 anni la cantautrice di Carcare è più che mai una bomba sexy.