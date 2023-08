Polveriera PSG: un altro big chiede la cessione

Dopo l’addio di Messi e la bufera legata a Kylian Mbappé, un altro campione del Paris Saint-Germain ha chiesto la cessione

Il calciomercato è in fermento e l’attenzione mediatica in Europa, nelle ultime ore, si concentra su uno dei club più prestigiosi e discussi degli ultimi anni: il Paris Saint-Germain.

Dopo l’epocale trio Messi-Neymar-Mbappé, la prossima stagione potrebbe segnare un profondo cambiamento all’interno del club parigino, con il rischio di perdere tutte e tre le stelle che avevano brillato nel firmamento del calcio europeo.

La saga delle stelle del PSG sembra essere l’elemento dominante dell’estate calcistica e l’ultima ad aggiungersi al dramma è Neymar. Secondo alcune fonti vicine al club parigino e riportate da calciomercato.com, il calciatore brasiliano, dopo sei anni vissuti nella capitale francese, sarebbe giunto al termine della sua avventura con il Paris Saint-Germain.

Proprio Neymar avrebbe comunicato alla dirigenza del club la sua volontà di essere ceduto, aprendo così un nuovo capitolo nell’ormai lunga telenovela che circonda la sua carriera.

Neymar ha chiesto la cessione: possibile addio dopo sei anni al PSG

La situazione, però, è piuttosto complessa, considerando che Neymar ha ancora un contratto in vigore fino al 2025.

Questo costringe il club di Ligue 1 a decidere come rispondere alle richieste del brasiliano. Nel corso dell’estate, si erano fatti sentire gli echi di possibili interessamenti da parte di importanti club della Premier League, tra cui primeggia il Manchester United, anche se questa eventualità potrebbe essere influenzata da eventuali cambiamenti nella proprietà del club inglese. Inoltre, c’erano state voci di interesse da parte di club provenienti dal mondo arabo.

Tuttavia, la mossa che tiene banco nella mente di Neymar è un possibile ritorno al Barcellona, la squadra con cui aveva scritto pagine di successo e intrecciato una storia indimenticabile prima del suo trasferimento al PSG. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, l’Equipe, Neymar nutrirebbe la speranza di fare ritorno nella città catalana, un’idea che infiamma l’estate del PSG e alimenta ulteriori voci di mercato.

Il Paris Saint-Germain si trova ora a dover affrontare una situazione intricata e carica di incertezze, in cui i destini dei campioni Neymar Jr. e Kylian Mbappé sembrano essere fortemente in bilico. La volontà di Neymar di lasciare la compagine transalpina e la sua speranza di tornare al Barcellona gettano ulteriori ombre sul futuro del PSG e sulla direzione che il calcio europeo prenderà in questa stagione. Sarà interessante seguire gli sviluppi e le scelte che il club parigino adotterà per ridefinire il suo assetto e affrontare questa fase di transizione.